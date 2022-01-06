В Казахстане ввели госрегулирование цен на топливо на 180 дней

В Казахстане на 180 дней вводится госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, для стабилизации цен на социально значимые товары на полгода запрещается вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца — картофеля и моркови. Об этом 6 января сообщили в пресс-служба правительства страны.

Ранее в этот день сообщалось, что военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре крупнейшего города Казахстана — Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники. Им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Затем стало известно, что десятки участников беспорядков в Алма-Ате ликвидированы в результате попытки штурма здания полиции. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

Беспорядки в Алма-Ате не утихали на протяжении всей ночи. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил вину за протесты в Казахстане на правительство. По его словам, особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит, в частности, на министерстве энергетики.

Тогда же стало известно, что в отношении директора газоперерабатывающего завода в казахстанском Жанаозене Накбергена Тулепова, который мог необоснованно завысить цены на сжиженный газ, начато досудебное расследование, он задержан. Говорилось и о задержании руководителя площадки по электронной торговле этим видом топлива.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.