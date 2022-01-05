Задержан директор газоперерабатывающего завода в казахстанском Жанаозене

В отношении директора газоперерабатывающего завода в казахстанском Жанаозене Накбергена Тулепова, который мог необоснованно завысить цены на газ, начато досудебное расследование, он задержан. Об этом в среду, 5 января, сообщает Sputnik Казахстан в Telegram.

Портал Zakon.kz передает, что также задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом.

Сообщается, что глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

Ранее в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил вину за протесты в Казахстане на правительство. По его словам, особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики.