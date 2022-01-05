Токаев возложил вину за протесты в Казахстане на правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором поручил предотвратить причины массовых протестов в стране и предложил меры по стабилизации экономической ситуации в республике. Об этом сообщается утром в среду, 5 января, на сайте администрации президента.

Так, во время выступления глава Казахстана возложил особую вину за допущение протестной ситуации на правительство.

«Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики», — следует из сообщения пресс-службы.

Кроме того, Токаев указал на постепенное улучшение обстановки в Алма-Аты и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Как стало известно ранее в среду, президент Казахстана распорядился произвести кадровые перестановки в руководстве страны на фоне массовых протестов. В связи с этом он подписал документ о назначении нового государственного секретаря и первого заместителя председателя комитета нацбезопасности страны.

В этот же день Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. В документе, опубликованном на сайте президента, говорится, что временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Акции протеста прошли в Алма-Аты, Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. В частности, митингующие в Алма-Аты разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.

В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Позже глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе проводятся задержания «провокаторов и экстремистов».

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.