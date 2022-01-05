Президент Казахстана произвел кадровые перестановки в руководстве страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января распорядился произвести кадровые перестановки в руководстве страны на фоне массовых протестов. Соответствующие указы опубликованы на сайте казахского лидера.

Так, Токаев подписал документ о назначении нового государственного секретаря и первого заместителя председателя комитета нацбезопасности страны.

Отмечается, что президент Казахстана освободил от должности государственного секретаря республики Крымбека Кушербаева и назначил на его место бывшего своего помощника.

«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан», — говорится в указе.

Кроме того, новым председателем комитета нацбезопасности Казахстана назначен бывший заместитель администрации Токаева.

«Распоряжением главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен первым заместителем председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — сообщается в распоряжении Токаева.

Ранее в среду стало известно, что президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

В документе, опубликованном на сайте президента, говорится, что временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов. При этом отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до назначения нового кабинета министров.

Из-за прошедших в Казахстане стихийных протестов глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00. К тому же ограничено движение транспорта по Алма-Ате, запрещены въезд и выезд до 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Акции протеста прошли в Алма-Аты, Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. В частности, митингующие в Алма-Аты разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.

В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Позже глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе проводятся задержания «провокаторов и экстремистов».

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.