Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана

Режим чрезвычайного положения введен на территории всего Казахстана на фоне беспорядков. Об этом 5 января сообщил телеканал «Мир 24».

В настоящее время массовые протесты продолжаются в Алма-Ате и ряде других городов республики. Так, в Алма-Ате протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел, ранее они попытались взять штурмом здание Ауэзовского РОВД. Захвачены здание администрации, резиденция президента и международный аэропорт.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Ранее 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в столице страны Нур-Султане. Также чрезвычайное положение было объявлено в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Режим будет действовать в этих регионах по 19 января.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку, но беспорядки продолжились.