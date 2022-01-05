В Сети опубликовали видео стрельбы по силовикам на протестах в Алма-Ате

В Сети распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлена стрельба протестующих по силовикам в Алма-Ате. Кадры, в частности, опубликованы в Telegram-канале Sputnik Казахстан.

На видео слышен звук выстрела. После этого человек в камуфляжной одежде падает. Официального подтверждения информации о стрельбе и ранении силовика пока нет.

При этом ранее 5 января в ходе обращения к народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время беспорядков действительно были ранены и убиты сотрудники правоохранительных органов. Токаев указал, что лично возглавит Совбез страны и власти готовы действовать жестко в отношении правонарушителей.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные двукратным ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Наиболее напряженная обстановка наблюдается в Алма-Ате. Правоохранители покинули улицы. Власти сообщали о более 500 пострадавших гражданских лиц, разбое и нападениях. Так, были захвачены президентская резиденция, здание администрации, аэропорт и офисы ряда телеканалов. По данным корреспондента «Известий», в охваченной беспорядками Алма-Ате орудует группа вооруженных грабителей.

На территории всего Казахстана введен режим ЧП.