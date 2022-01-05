Протестующие повалили памятник Назарбаеву в Казахстане

Протестующие в городе Талдыкорган повалили памятник, установленный в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Видео и фотографии с места инцидента опубликованы 5 января в соцсетях.

При падении памятник разбился на две части. Верхняя часть монумента отделилась от нижней.

В настоящее время разбитый памятник, установленный пять лет назад, лежит на площади рядом с частью упавшего постамента. Ранее в соцсетях появились видео, как люди пытаются повалить данный памятник.

2 января в Казахстане начались протесты, жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Власти согласились выполнить требование, но протесты распространились и на другие города.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента и аэропорт.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации. Токаев заявил, что с 5 января он возглавляет Совет безопасности Казахстана, которым ранее руководил экс-президент республики Нурсултан Назарбаев. Как сказал президент республики, власть намерена действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов.