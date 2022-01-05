В Казахстане протестующие попытались снести памятник Назарбаеву

В городе Талдыкорган на востоке Казахстана группа протестующих пыталась свалить с постамента памятник бывшему главе государства Нурсултану Назарбаеву. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как несколько десятков человек пытаются снести монумент, набросив на него веревки.

2 января в Казахстане начались протесты, жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Власти согласились выполнить требование, но протесты распространились и на другие города. С вечера 4 января наблюдаются погромы и столкновения с силовиками.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации. Токаев заявил, что с 5 января он возглавляет Совет безопасности Казахстана, которым ранее руководил экс-президент республики Нурсултан Назарбаев.

По его словам, власть намерена действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

В первом обращении к нации 4 января Токаев заявил, что призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана являются абсолютно незаконными. По мнению Токаева, в данной ситуации на карту поставлены и благополучие казахстанцев, и место страны в современном мире.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау 5 января призвал к деэскалации ситуации в Казахстане. Насилие «никогда не было правильным способом разрешения каких-либо кризисов», уточнил глава ОБСЕ.