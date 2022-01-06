Табло невылета: что происходит в аэропортах из-за беспорядков в Казахстане
Казахстан — на чрезвычайном положении, россиянам в стране следует укрыться в гостиницах с запасами еды и воды, предупредил МИД РФ. Данных о пострадавших гражданах РФ нет, но многие столкнулись с невозможностью вылета домой — без продовольствия, элементарных удобств и связи оказались пассажиры в Нур-Султане. Отправиться в республику сейчас тоже проблема — казахи застряли в аэропорту Пулково, десятки рейсов отменены в Москве и других городах России. Как рядовая поездка в Казахстан для некоторых стала мучением, как можно уехать из республики и что со связью — в материале «Известий».
«Ни еды, ни воды»
6 января, утро: Марина Тукташева и еще несколько граждан РФ не могут вылететь из Нур-Султана в Санкт-Петербург, из-за беспорядков в Казахстане авиакомпания Air Astana отменила их рейс.
— Мы находимся в международном аэропорту города Нур-Султан в пограничной зоне. Ничего — ни еды, ни воды — не предлагают, никаких условий абсолютно. Выгоняют на улицу, разговаривать с нами не хотят. Мы просим нас депортировать в РФ, — рассказывает пассажирка «Известиям».
Вечером она напишет: их рейс перенесли на 19 января.
Накануне в Алма-Ате радикальные участники протестов разгромили внутренний терминал аэропорта и магазин duty free. Людей успели эвакуировать через склад временного хранения. Один из самолетов приземлился уже после того, как аэропорт был захвачен. Пассажиров этого борта служащие аэропорта выводили в темноте. Некоторые из них прилетели в Казахстан покататься на лыжах, но вместо отдыха им пришлось покупать обратные билеты на первые попавшиеся рейсы даже в третьи страны.
Речь идет о единичных самостоятельных туристах. Клиентов российских туроператоров в Казахстане сейчас нет, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ситуация в Казахстане развивается сложно, особую обеспокоенность вызывает судьба россиян на территории республики, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
МИД РФ сообщил, что информации о пострадавших гражданах России нет, но в связи с обстановкой в республике рекомендовал российским гражданам на ее территории соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, следить за сообщениями загранучреждений ведомства.
«В Казахстане — режим ЧП и комендантский час (23:00–7:00). Настоятельно рекомендуем российским гражданам соблюдать повышенные меры безопасности, укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов и воды», — говорится в официальном сообщении ведомства в Twitter.
«Известия» направили запрос в посольство РФ в Казахстане и в Федеральную таможенную службу РФ. Доступа к официальному сайту аэропорта Алма-Аты и другим казахстанским порталам на момент написания статьи нет.
Рейсов туда нет
Авиасообщение между Россией и Казахстаном на фоне беспорядков в республике практически остановилось. 6 января прекратили работу аэропорты сразу в трех городах — Алма-Ате, Актау и Актобе. Последний уже освобожден, передают местные СМИ.
С первыми двумя у России имелось прямое авиасообщение. Несмотря на то что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, все российские рейсы, которые по расписанию должны были прилететь и вылететь оттуда 6 января, отменены, следует из «Яндекс.Расписания».
«Аэрофлот» снял все рейсы в Казахстан на 6 января (из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау). Рейсы авиакомпании из республики в Москву также отменены: из Нур-Султана и Алма-Аты на 6 и 7 января, из Актау — на 7 января. Днем появилось сообщение, что «Аэрофлот» закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели.
На 6 января авиакомпания Nordwind сняла с расписания два рейса: из Калининграда в Алма-Ату и обратный. Пассажирам автоматически предложат перелет альтернативными рейсами: из Калининграда в Нур-Султан 7 января и обратный 8 января, говорится в сообщении авиакомпании.
«Уральские авиалинии» в связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане отменили все рейсы в Казахстан на 7 января. В этом списке борты, запланированные из Москвы в Нур-Султан и обратно, а также из Екатеринбурга в Алма-Ату и обратно, сказала «Известиям» представитель перевозчика. Следующие пассажирские рейсы в Казахстан у авиакомпании планируются на 9 января: из Санкт-Петербурга в Алма-Ату и из Москвы в Нур-Султан.
Ближайший рейс у S7 Airlines в Казахстан (в Усть-Каменогорск) по расписанию выполняется в ночь на 9 января, и на текущий момент он не отменен. Но, согласно сообщению авиакомпании, временно приостановлена продажа на собственные рейсы S7 Airlines в/из Казахстана до 23 января (Москва – Усть-Каменогорск, Омск–Павлодар, Новосибирск – Нур-Султан), а также продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana до 23 января. По данным Sputnik Казахстан, все авиарейсы Air Astana отменены до 7 января.
«Нас выкидывают из аэропорта»
Из других российских городов вылеты тоже отменяют или переносят. Так, накануне из Калуги в Казахстан не смогли вылететь как минимум 70 пассажиров авиакомпании «Азимут».
— Нас выкидывают из аэропорта, который на ночь закрывают! Компания отменила рейс, а нового самолета не дала. Пассажирам сказали, дальше делайте что хотите. А там и женщины, и дети, — сообщила одна из пассажирок «Известиям».
Граждане Казахстана застряли в питерском аэропорте Пулково, рассказывают Telegram-каналы. Одна из пассажирок приехала к родственникам еще до начала протестов, а теперь не может вернуться домой в Нур-Султан. По ее словам, перевозчик Air Astana нигде не публикует информацию о рейсе и ничего не сообщает пассажирам.
Рейсы в воздушные гавани Казахстана прекратили и зарубежные авиакомпании, среди них ближневосточные Flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways, а также немецкая Lufthansa.
«Известия» направили в Минтранс и Росавиацию запросы о перспективах приостановления авиасообщения с Казахстаном и возможностях выезда из страны.
Как пояснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, авиакомпании в случае возникновения угрозы для жизни и здоровья пассажиров и персонала, безопасности полетов обязаны принимать меры по устранению рисков — вплоть до отмены рейсов.
— Пассажирам должны быть предложены альтернативные варианты, в том числе полный возврат денежных средств либо выполнение перевозки по маршруту, указанному в билете, но в другие сроки после возобновления полетов, — рассказал он.
По словам Олега Пантелеева, сейчас пассажирам стоит связаться с авиакомпанией или агентством, в котором они приобрели билеты, узнать о перспективах выполнения рейса, и, если ждать не хочется, оформить вынужденный возврат средств. В свою очередь, авиакомпании могут пойти навстречу пассажирам и добровольно разрешить переоформление билетов без штрафных санкций не только на рейсы, не выполненные из-за отмены со стороны авиакомпании, но и на будущие даты, сказал он.
Как уехать оттуда
Поскольку официальные сайты авиаперевозчиков и аэропортов могут не работать, новые билеты на самолеты сейчас покупать весьма рискованно, отметил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
— Есть основания полагать, что после подключения к ситуации миротворческих сил ОДКБ вопрос с воздушным сообщением будет решен. Но если вы не готовы ждать, то рекомендуется добраться поездом до ближайшего приграничного российского города и далее воспользоваться авиасообщением, — порекомендовал Илья Зотов.
Как сообщается официальном сайте Южно-Уральской железной дороги, движение пассажирских поездов Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД), проходящих транзитом через Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан, осуществляется по графику. Пригородные же и международных поезда между Казахстаном и Россией не ходят с марта 2020 года в связи с пандемией.
Другой вариант — менее безопасный — автобусные перевозки, поскольку есть угроза закрытия автомобильных дорог, добавил эксперт.
— Нерезидентам в первую очередь нужно держать связь с МИДом до восстановления регулярных полетов в Россию, чтобы российская сторона была в курсе, где вы находитесь, и в случае ужесточения ситуации помогли покинуть страну, — отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.
В полдень корреспондент «Известий» сообщал, что обстановка на границе с Казахстаном в Троицком районе Челябинской области обычная: автомобилисты и пешеходы пересекали КПП в штатном режиме.
Информационный вакуум
Сведения о том, что происходит со связью в охваченном беспорядками Казахстане противоречивы. Вечером 4 января стало известно, что в стране не работают мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также Signal. Утром 5 января появились сообщения о том, что в Казахстане отключен мобильный и фиксированный интернет, а в некоторых регионах и отсутствует мобильная связь. Представители сотовой компании Kcell в среду объяснил происходящее действиями правоохранительных органов, которые ведут мероприятия по приостановке работы сетей связи и оказания услуг для обеспечения общественной безопасности.
Вечером 5 января стало известно, что в Казахстане возобновилась работа проводного интернета (по крайней мере частично), но утром 6 января доступ к большинству как государственных, так и частных интернет-ресурсов страны, на которые пытались зайти корреспонденты «Известий», отсутствовал. Представители российских «Вымпелкома» и МТС отказались от комментариев — в частности, они не стали отвечать на вопрос, доступен ли их абонентам роуминг в Казахстане. «Известия» направили запросы в «Мегафон» и российский Tele2 (не имеет отношения к бренду Tele2, работающему в республике).
— Исходящая голосовая связь с Казахстаном есть, но работает с перебоями. Периодические отключения происходят на стороне транзитных операторов Казахстана. Дозвониться можно, но проблематично. Входящий голосовой трафик из Казахстана работает аналогично, — сообщил источник на сотовом рынке.
В Нур-Султане в четверг к 17:00 (14:00 по Москве) возобновлен доступ к интернету, передавали «РИА Новости». В 14:40 по Москве корреспонденту «Известий» удалось созвониться через Telegram с пользователем в Казахстане.
— Мобильная связь и интернет действительно работают в Казахстане крайне нестабильно. Мне сегодня чудом удалось созвониться с товарищем, который живет и работает на немецкую компанию в Алма-Ате. Они сидят без связи, в информационном вакууме, — рассказал «Известиям» член президиума правления «Опора России», координатор региональных отделений в Сибирском федеральном округе Сергей Соколов.
Поскольку беспорядки длятся несколько дней, люди, которые там работают и имеют имущество, пока ждут, как будут разворачиваться события дальше, передал слова своего знакомого Сергей Соколов.
— Людям сейчас сложно сориентироваться, много что держит тех, кто там живет. И неизвестно, что произойдет с имуществом, если они покинут страну прямо сейчас, — добавил он.
Большинство предпринимателей покинуло Казахстан еще два дня назад, а те, что остались, — пока уезжать и не собираются, рассказал создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Также он отметил, что сейчас покинуть страну можно, например, на частном джете, тотальной блокады нет.
Что случилось и чего ждать дальше
Протесты начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные двукратным ростом стоимости сжиженного газа с 60 до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены до 50 тенге. Правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны действует режим ЧП, отключен интернет, телефонная связь работает с перебоями.
5 января протестующие атаковали администрации (акиматы) в том числе Алма-Аты, Шымкента и Тараза. В Талдыкоргане свалили с постамента памятник бывшему главе государства Нурсултану Назарбаеву. Разгромили студии телеканалов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК, редакции были вынуждены прервать вещание. В Алма-Ате мятежники подожгли местную мэрию, прокуратуру и офис правящей партии Nur Otan. В городе загорелась и резиденция президента Казахстана, который находится в Нур-Султане.
В Алма-Ате беспорядки не утихали на протяжении всей ночи на 6 января. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Вооруженные протестующие окружили две больницы под номерами 1 и 7, не пускают в них пациентов, врачей и медперсонал. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. По последним данным, пострадало свыше тысячи человек, примерно треть — полицейские, число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств — членов ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ в четверг приступили к выполнению задач на территории Казахстана.
Над материалом работали Анастасия Платонова, Мария Перевощикова, Ирина Цырулева, Максим Талавринов, Валерий Кодачигов