Табло невылета: что происходит в аэропортах из-за беспорядков в Казахстане

Казахстан — на чрезвычайном положении, россиянам в стране следует укрыться в гостиницах с запасами еды и воды , предупредил МИД РФ. Данных о пострадавших гражданах РФ нет, но многие столкнулись с невозможностью вылета домой — без продовольствия, элементарных удобств и связи оказались пассажиры в Нур-Султане. Отправиться в республику сейчас тоже проблема — казахи застряли в аэропорту Пулково, десятки рейсов отменены в Москве и других городах России . Как рядовая поездка в Казахстан для некоторых стала мучением, как можно уехать из республики и что со связью — в материале «Известий».

«Ни еды, ни воды»

6 января, утро: Марина Тукташева и еще несколько граждан РФ не могут вылететь из Нур-Султана в Санкт-Петербург , из-за беспорядков в Казахстане авиакомпания Air Astana отменила их рейс.

— Мы находимся в международном аэропорту города Нур-Султан в пограничной зоне. Ничего — ни еды, ни воды — не предлагают, никаких условий абсолютно. Выгоняют на улицу, разговаривать с нами не хотят. Мы просим нас депортировать в РФ , — рассказывает пассажирка «Известиям».

Вечером она напишет: их рейс перенесли на 19 января .

Накануне в Алма-Ате радикальные участники протестов разгромили внутренний терминал аэропорта и магазин duty free . Людей успели эвакуировать через склад временного хранения. Один из самолетов приземлился уже после того, как аэропорт был захвачен. Пассажиров этого борта служащие аэропорта выводили в темноте . Некоторые из них прилетели в Казахстан покататься на лыжах, но вместо отдыха им пришлось покупать обратные билеты на первые попавшиеся рейсы даже в третьи страны.

Табло невылета Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Речь идет о единичных самостоятельных туристах. Клиентов российских туроператоров в Казахстане сейчас нет, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе .

Ситуация в Казахстане развивается сложно, особую обеспокоенность вызывает судьба россиян на территории республики, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

МИД РФ сообщил, что информации о пострадавших гражданах России нет, но в связи с обстановкой в республике рекомендовал российским гражданам на ее территории соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, следить за сообщениями загранучреждений ведомства.

«В Казахстане — режим ЧП и комендантский час (23:00–7:00). Настоятельно рекомендуем российским гражданам соблюдать повышенные меры безопасности, укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов и воды », — говорится в официальном сообщении ведомства в Twitter.

«Известия» направили запрос в посольство РФ в Казахстане и в Федеральную таможенную службу РФ. Доступа к официальному сайту аэропорта Алма-Аты и другим казахстанским порталам на момент написания статьи нет.

Рейсов туда нет

Авиасообщение между Россией и Казахстаном на фоне беспорядков в республике практически остановилось. 6 января прекратили работу аэропорты сразу в трех городах — Алма-Ате, Актау и Актобе. Последний уже освобожден, передают местные СМИ.

Табло невылета Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

С первыми двумя у России имелось прямое авиасообщение. Несмотря на то что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, все российские рейсы, которые по расписанию должны были прилететь и вылететь оттуда 6 января , отменены, следует из «Яндекс.Расписания».

« Аэрофлот » снял все рейсы в Казахстан на 6 января (из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау). Рейсы авиакомпании из республики в Москву также отменены: из Нур-Султана и Алма-Аты на 6 и 7 января, из Актау — на 7 января. Днем появилось сообщение, что «Аэрофлот» закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели .

На 6 января авиакомпания Nordwind сняла с расписания два рейса: из Калининграда в Алма-Ату и обратный. Пассажирам автоматически предложат перелет альтернативными рейсами: из Калининграда в Нур-Султан 7 января и обратный 8 января, говорится в сообщении авиакомпании.

« Уральские авиалинии » в связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане отменили все рейсы в Казахстан на 7 января. В этом списке борты, запланированные из Москвы в Нур-Султан и обратно, а также из Екатеринбурга в Алма-Ату и обратно, сказала «Известиям» представитель перевозчика. Следующие пассажирские рейсы в Казахстан у авиакомпании планируются на 9 января: из Санкт-Петербурга в Алма-Ату и из Москвы в Нур-Султан.

Ближайший рейс у S7 Airlines в Казахстан (в Усть-Каменогорск) по расписанию выполняется в ночь на 9 января, и на текущий момент он не отменен. Но, согласно сообщению авиакомпании, временно приостановлена продажа на собственные рейсы S7 Airlines в/из Казахстана до 23 января (Москва – Усть-Каменогорск, Омск–Павлодар, Новосибирск – Нур-Султан), а также продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana до 23 января. По данным Sputnik Казахстан, все авиарейсы Air Astana отменены до 7 января.

Табло невылета Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

«Нас выкидывают из аэропорта»

Из других российских городов вылеты тоже отменяют или переносят. Так, накануне из Калуги в Казахстан не смогли вылететь как минимум 70 пассажиров авиакомпании «Азимут» .

— Нас выкидывают из аэропорта, который на ночь закрывают! Компания отменила рейс, а нового самолета не дала. Пассажирам сказали, дальше делайте что хотите. А там и женщины, и дети, — сообщила одна из пассажирок «Известиям».

Граждане Казахстана застряли в питерском аэропорте Пулково , рассказывают Telegram-каналы. Одна из пассажирок приехала к родственникам еще до начала протестов, а теперь не может вернуться домой в Нур-Султан. По ее словам, перевозчик Air Astana нигде не публикует информацию о рейсе и ничего не сообщает пассажирам .

Рейсы в воздушные гавани Казахстана прекратили и зарубежные авиакомпании, среди них ближневосточные Flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways, а также немецкая Lufthansa.

«Известия» направили в Минтранс и Росавиацию запросы о перспективах приостановления авиасообщения с Казахстаном и возможностях выезда из страны.

Как пояснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, авиакомпании в случае возникновения угрозы для жизни и здоровья пассажиров и персонала, безопасности полетов обязаны принимать меры по устранению рисков — вплоть до отмены рейсов .

— Пассажирам должны быть предложены альтернативные варианты, в том числе полный возврат денежных средств либо выполнение перевозки по маршруту, указанному в билете, но в другие сроки после возобновления полетов, — рассказал он.

Табло невылета Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

По словам Олега Пантелеева, сейчас пассажирам стоит связаться с авиакомпанией или агентством, в котором они приобрели билеты, узнать о перспективах выполнения рейса, и, если ждать не хочется, оформить вынужденный возврат средств . В свою очередь, авиакомпании могут пойти навстречу пассажирам и добровольно разрешить переоформление билетов без штрафных санкций не только на рейсы, не выполненные из-за отмены со стороны авиакомпании, но и на будущие даты, сказал он.

Как уехать оттуда

Поскольку официальные сайты авиаперевозчиков и аэропортов могут не работать, новые билеты на самолеты сейчас покупать весьма рискованно, отметил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

— Есть основания полагать, что после подключения к ситуации миротворческих сил ОДКБ вопрос с воздушным сообщением будет решен. Но если вы не готовы ждать, то рекомендуется добраться поездом до ближайшего приграничного российского города и далее воспользоваться авиасообщением , — порекомендовал Илья Зотов.

Как сообщается официальном сайте Южно-Уральской железной дороги, движение пассажирских поездов Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД), проходящих транзитом через Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан, осуществляется по графику. Пригородные же и международных поезда между Казахстаном и Россией не ходят с марта 2020 года в связи с пандемией.

Другой вариант — менее безопасный — автобусные перевозки, поскольку есть угроза закрытия автомобильных дорог , добавил эксперт.

Табло невылета Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

— Нерезидентам в первую очередь нужно держать связь с МИДом до восстановления регулярных полетов в Россию, чтобы российская сторона была в курсе, где вы находитесь , и в случае ужесточения ситуации помогли покинуть страну, — отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

В полдень корреспондент «Известий» сообщал, что обстановка на границе с Казахстаном в Троицком районе Челябинской области обычная: автомобилисты и пешеходы пересекали КПП в штатном режиме.

Информационный вакуум

Сведения о том, что происходит со связью в охваченном беспорядками Казахстане противоречивы . Вечером 4 января стало известно, что в стране не работают мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также Signal. Утром 5 января появились сообщения о том, что в Казахстане отключен мобильный и фиксированный интернет, а в некоторых регионах и отсутствует мобильная связь. Представители сотовой компании Kcell в среду объяснил происходящее действиями правоохранительных органов, которые ведут мероприятия по приостановке работы сетей связи и оказания услуг для обеспечения общественной безопасности.

Вечером 5 января стало известно, что в Казахстане возобновилась работа проводного интернета (по крайней мере частично), но утром 6 января доступ к большинству как государственных, так и частных интернет-ресурсов страны, на которые пытались зайти корреспонденты «Известий», отсутствовал . Представители российских «Вымпелкома» и МТС отказались от комментариев — в частности, они не стали отвечать на вопрос, доступен ли их абонентам роуминг в Казахстане. «Известия» направили запросы в «Мегафон» и российский Tele2 (не имеет отношения к бренду Tele2, работающему в республике).

Табло невылета Фото: Global Look Press/Marijan Murat

— Исходящая голосовая связь с Казахстаном есть, но работает с перебоями. Периодические отключения происходят на стороне транзитных операторов Казахстана. Дозвониться можно, но проблематично. Входящий голосовой трафик из Казахстана работает аналогично, — сообщил источник на сотовом рынке.

В Нур-Султане в четверг к 17:00 (14:00 по Москве) возобновлен доступ к интернету, передавали «РИА Новости». В 14:40 по Москве корреспонденту «Известий» удалось созвониться через Telegram с пользователем в Казахстане.

— Мобильная связь и интернет действительно работают в Казахстане крайне нестабильно. Мне сегодня чудом удалось созвониться с товарищем, который живет и работает на немецкую компанию в Алма-Ате. Они сидят без связи, в информационном вакууме , — рассказал «Известиям» член президиума правления «Опора России», координатор региональных отделений в Сибирском федеральном округе Сергей Соколов.

Поскольку беспорядки длятся несколько дней, люди, которые там работают и имеют имущество, пока ждут, как будут разворачиваться события дальше, передал слова своего знакомого Сергей Соколов.

— Людям сейчас сложно сориентироваться, много что держит тех, кто там живет. И неизвестно, что произойдет с имуществом, если они покинут страну прямо сейчас, — добавил он.

Большинство предпринимателей покинуло Казахстан еще два дня назад, а те, что остались, — пока уезжать и не собираются, рассказал создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Также он отметил, что сейчас покинуть страну можно, например, на частном джете, тотальной блокады нет.

Что случилось и чего ждать дальше

Табло невылета Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Протесты начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные двукратным ростом стоимости сжиженного газа с 60 до 120 (20 рублей) за литр . Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены до 50 тенге. Правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны действует режим ЧП, отключен интернет, телефонная связь работает с перебоями.

5 января протестующие атаковали администрации (акиматы) в том числе Алма-Аты, Шымкента и Тараза. В Талдыкоргане свалили с постамента памятник бывшему главе государства Нурсултану Назарбаеву. Разгромили студии телеканалов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК, редакции были вынуждены прервать вещание. В Алма-Ате мятежники подожгли местную мэрию, прокуратуру и офис правящей партии Nur Otan. В городе загорелась и резиденция президента Казахстана, который находится в Нур-Султане .

В Алма-Ате беспорядки не утихали на протяжении всей ночи на 6 января. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки . Вооруженные протестующие окружили две больницы под номерами 1 и 7, не пускают в них пациентов, врачей и медперсонал. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. По последним данным, пострадало свыше тысячи человек, примерно треть — полицейские, число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств — членов ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ в четверг приступили к выполнению задач на территории Казахстана .

20220106_gaf_rr22_003 В Казахстане продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся 2 января из-за роста цен на топливо. Самая напряженная ситуация — в Алма-Ате. 5 января погромщики ворвались в здание акимата и подожгли его. Кроме того, они дважды попытались захватить департамент полиции в городе. Десятки участников беспорядков были ликвидированы. Подробности — в галерее «Известий» Фото: Global Look Press/t.me/shot_shot TASS_50189436 Массовые погромы в городе не утихают. Протестующие разграбили оружейные магазины. Кареты скорой помощи, которые увозили в госпитали раненых силовиков, забрасывали камнями. Ситуацию в Алма-Ате власти называют критической Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин GettyImages-1237544347 В Алма-Ате погромщики подожгли местную мэрию, прокуратуру и резиденцию президента Казахстана. Крупные магазины закрыты. В городе фиксируются многочисленные случаи мародерства, избиений, изнасилований и вандализма Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer 2022-01-05T183918Z_2018448060_RC2VSR964CCQ_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS Мэрию Алма-Аты погромщики взяли штурмом. Они выбили в здании двери и окна. Перед мэрией взрывались светошумовые гранаты, а здание заволокло густым дымом. Сотрудников успели вывести, часть из них продолжает работать дистанционно Фото: REUTERS/Stringer RIAN_6736430 5 января протестующие также подожгли в Алма-Ате ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan. В здании выбили стекла первого и второго этажей Фото: РИА Новости/Айгерим Таубай 2022-01-05T212658Z_1716445750_RC29TR9J0KWS_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS-ALMATY Помимо поджога административных зданий погромщики открыли стрельбу по правоохранителям. Погибли 13 силовиков, более 350 ранены. Утром в четверг военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародеров в центре площади Республики в Алма-Ате, завязалась перестрелка Фото: REUTERS GettyImages-1237544045 Вооруженные бандиты окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков. Сообщается, что у них в руках огнестрельное оружие. До этого один из протестующих протаранил на экскаваторе отделение банка, находящегося на первом этаже жилого дома Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer TASS_50189912 Штурмовики разгромили офисы пяти телеканалов в городе. В списке пострадавших объектов — здания каналов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК. Во время нападения пострадал один сотрудник телеканала «Казахстан» Фото: ТАСС/Ерлан Джумаев TASS_50189871 В ходе беспорядков в Казахстане пострадали уже более тысячи человек. Из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Кроме того, травмы получили более 10 медработников. Прекратили работу аэропорты в городах Алма-Ата, Актау и Актобе Фото: ТАСС/Ерлан Джумаев TASS_50194314 Комендатура Алма-Аты сообщила, что двое из убитых сотрудников правоохранительных органов были обезглавлены, что может говорить о террористическом характере банд. По данным властей города, высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, свидетельствует о том, что они прошли серьезную подготовку за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин RIAN_6736774 Утром 6 января отменены все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату. У здания аэропорта в казахстанской столице заметили несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Провожающих не пускают в зал вылета, пройти могут только пассажиры. Один из самолетов, направлявшихся из столицы в Алма-Ату, развернули за 20 минут до приземления Фото: РИА Новости/Sputnik/Абзал Калиев GettyImages-1237543929 Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в которую входит в том числе и Россия. Совет принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer GettyImages-1237552007 Охрану президентского дворца в Нур-Султане усилили. Глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что «намерен действовать максимально жестко». Он сказал, что протесты могли быть организованы заговорщиками, которых «мотивировали финансово», и обратил внимание на «высокую организованность хулиганствующих элементов» Фото: Getty Images//Anadolu Agency/Turar Kazangapov 2022-01-05T103320Z_1897301290_RC2PSR9US6AU_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS Утром 6 января в Алма-Ате начали проводить антитеррористическую операцию и массово зачищать город от мародеров и зачинщиков беспорядков. Власти призвали горожан оставаться дома. МИД России посоветовал соотечественникам найти укрытие и запастись водой и провиантом Фото: REUTERS/Stringer 2022-01-06T061350Z_1594418935_RC2ITR9S9OJL_RTRMADP_3_KAZAKHSTAN-PROTESTS Президент Касым-Жомарт Токаев поручил силовым структурам повысить боевую готовность и оснащенность военнослужащих. Он также приказал создать специальную следственную группу для установления причин беспорядков и привлечения виновных к ответственности. Помимо этого глава республики распорядился о том, чтобы акиматы (администрации) регионов обеспечили достойную материальную поддержку семьям погибших правоохранителей и военных Фото: REUTERS/Mariya Gordeyeva RIAN_6736764 Во всей стране приостановили работу банков и фондовой биржи. Официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов уточнил, что финансовые организации будут закрыты только 6 января. Решение приняли из соображений безопасности работников и клиентов. Утром в четверг у единственного работающего банка в Нур-Султане образовались массовые очереди. Жители пытаются снять деньги с карт, так как в республике нет безналичного расчета из-за отсутствия интернета Фото: РИА Новости/Sputnik RIAN_6736769 В стране решили на 180 дней ввести госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Для стабилизации цен на социально значимые товары на полгода запрещается вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца — картофеля и моркови Фото: РИА Новости/Sputnik

Над материалом работали Анастасия Платонова, Мария Перевощикова, Ирина Цырулева, Максим Талавринов, Валерий Кодачигов