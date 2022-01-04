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Сектор газа: чего требуют протестующие в в Казахстане

Беспорядки идут в нескольких городах страны
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Протесты в Казахстане
Фото: Пресс-службы премьер-министра Казахстана
В Казахстане продолжаются массовые выступления граждан, требующих снижения цены на сжиженный газ. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Актобе
Фото: Instagram/zhaloby.aktobe
В настоящее время несанкционированные митинги продолжаются в Актау, Актобе, Алма-Ате, Нур-Султане и нескольких других крупных городах. Сообщают о столкновениях с полицией и применении спецсредств
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Протесты в Казахстане
Фото: Instagram/toyota_guw
Протесты начались 3 января в Актау на западе Казахстана. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ, который многие казахстанцы используют в качестве топлива для личного автотранспорта
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Протесты в Казахстане
Фото: Демократический Казахстан/YouTube
Со 2 января цена на сжиженный газ была поднята с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. В нескольких городах местные власти пошли навстречу недовольным и снизили цену до 50 тенге
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Протестная акция в Актау
Фото: ТАСС/Zhanbyrbaevkz
Первоначально протесты носили мирный характер, но к вечеру 4 января в Алма-Ате наблюдались попытки погромов магазинов и общественных зданий
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Протестная акция в Актау
Фото: ТАСС/Тяженбаев Иса
В Актау, Актобе. Атырау и Кзыл-Орде протестующие призывали к штурму акиматов (областных администраций)
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Алматы
Фото: Telegram/@orda_kz
В Алма-Ате полиция была вынуждена применить для разгона толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. О пострадавших не сообщается
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Алматы
Фото: Telegram/@AteoGo
В социальных сетях казахстанцы сообщают о якобы слышных в различных районах Алма-Аты взрывах
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Алматы
Фото: Telegram/@orda_kz
Президент Казахстана Токаев обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации. «Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — подчеркнул глава государства
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Протесты в Казахстане
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
В центре Алма-Аты протестующие подожгли несколько полицейских автомобилей. По сообщениям СМИ, в городе не работает мобильный и проводной интернет, блокируются популярные мессенджеры
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Протесты в Казахстане
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Протестами охвачен в основном запад страны, Алма-Ата и Нур-Султан. Север Казахстана пока не участвует в акциях неповиновения и не выдвигает требований
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