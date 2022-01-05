Степной беспредел: в Казахстане продолжаются массовые беспорядки

В Казахстане вторые сутки продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на сжиженный газ. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Власти оперативно пошли навстречу пожеланиям протестующих, установив на ближайшие полгода государственное регулирование цен на сжиженный газ, но демонстрации перешли в погромы и массовые беспорядки
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Фото: ТАСС/Orda.kz/Диана Матвеева
В Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях введен режим чрезвычайного положения. Установлен комендантский час, ограничена свобода передвижения, наложены отдельные ограничения на иные права и свободы граждан
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Президент Токаев обратился к народу страны с призывом не идти за провокаторами, однако протестующие перешли к насильственным действиям. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ, светошумовые гранаты и прочие нелетальные средства разгона толпы
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
По данным коменданта Алма-Аты, за ночь в городе было сожжено 120 автомобилей, в том числе 33 «скорых» и пожарных. От действий погромщиков пострадали 120 магазинов, 180 предприятий общепита, около 100 офисных помещений
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
По сообщениям СМИ, в Алма-Ате и некоторых других городах участникам беспорядков удалось захватить полицейские грузовики и завладеть оружием сотрудников правоохранительных органов
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Правоохранительные органы Казахстана прилагают все усилия, чтобы взять ситуацию под контроль
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Как сообщил комендант Алма-Аты, среди пострадавших от действий погромщиков минувшей ночью — множество женщин, детей и стариков
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