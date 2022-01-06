Тенге на ветер: как беспорядки в Казахстане отразятся на экономике

Беспорядки в Казахстане способны привести к дальнейшему ослаблению курса рубля, который в негативном сценарии может пробить отметку в 80 руб./$. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты . Протесты, связанные с ростом цен на сжиженный газ, начались в республике 2 января. Радикальные участники беспорядков вооружились и начали мародерствовать, а также захватывать здания и объекты инфраструктуры, президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств — членов ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. На этом фоне падают американские и российские фондовые индексы. Курс рубля обновил минимум с апреля 2021-го, опустившись ниже 77 руб./$ . Курс нацвалюты Казахстана снизился до 435,625 тенге/$. Республика играет значительную роль в поставках нефти и урана, однако риски для российской экономики несет именно геополитика, полагают эксперты .

Слово рынку

Работа всех банков, а также фондовой биржи, в Казахстане приостановлена , заявил 6 января официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов. По его словам, соответствующее решение совместно приняли Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк — из соображений безопасности работников и клиентов. Накануне вечером один из протестующих протаранил на экскаваторе офис банка в Алма-Ате, находящегося на первом этаже жилого дома. Он снес практически половину павильона. Утром в четверг у единственного работающего банка в Нур-Султане образовались массовые очереди. Горожане пытаются снять деньги с карт: из-за отсутствия интернета в республике нельзя расплатиться картами.

Курс национальной валюты Казахстана по последним данным снизился на 0,14% до 435,625 тенге/$ . Главный биржевой индекс Казахстана KASE 5 января упал до 3,565 пунктов. «Известия» направили в крупнейшие российские банки вопросы о том, есть ли их представительства в Казахстане.

На фоне ситуации в Казахстане американские фондовые индексы 5 и 6 января торгуются в отрицательном диапазоне . Индекс крупнейших компаний США, торгующихся на S&P 500, упал на 1,94%, на NASDAQ — на 3,34%, а на Dow Jones ­— на 1,07%. Британский индекс FTSE 100 по состоянию на 12:40 мск 6 января сократился на 0,72%, Euro Stoxx 50 — на 1,43%. В то же время индекс Гонконгской биржи Hang Seng находится в зеленой зоне — вырос на 0,72%.

Индекс Мосбиржи в четверг на открытии торгов сократился на 1,1% до 3757 пунктов . По состоянию на 12:40 мск он опустился уже на 2,13%. Лидерами падения стали акции группы ЛСР (-2,84%), Татнефти (-1,91%) и VK (-1,54%). При этом «голубые фишки» растут: Сбер — на 1,82%, Газпром — на 2,1%, Норникель — на 1,38%, Лукойл — на 1,68%.

Стоимость акций «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже 5 января снижалась на 2,21%, до 61,90 рубля , свидетельствуют данные торговой площадки на 20:45 мск. Они дешевели на фоне отмены рейсов в города Казахстана.

На торгах 6 января нефть дорожает с $79,7/баррель до $80,5 на 11:00 мск . Накануне ее стоимость на пике превышала показатель $81,4/баррель. Курс доллара США на утренних торгах на Мосбирже 6 января превысил уровень в 77 руб./$ впервые с 21 апреля 2021 года. Евро вырос на 48 копеек и торгуется по 87,3 рублей — впервые с августа 2021-го .

Также на фоне ситуации в Казахстане снижаются котировки биткоина: 6 января он подешевел до $42,9 тыс. — это минимальное значение с сентября . В 2021-м в Казахстан массово переезжали майнеры из Китая после того, как в КНР криптовалюты были признаны вне закона.

Справка «Известий» Протесты в Казахстане начались 2 января: на митинги вышли граждане, недовольные ростом стоимости сжиженного газа. Топливо в стране подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Личный транспорт многих казахов работает именно на газу. Власти создали правительственную комиссию и снизили цены до 50 тенге. Тем не менее, протесты не утихли, а напротив переросли в беспорядки. По данным на 6 января, в ходе них уже пострадало более тысячи человек. Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены.

По оценкам Всемирного банка, Казахстан занимает 10-е место в мире по доле невозобновляемого природного капитала (нефть, газ, металлы, минералы) в совокупном богатстве страны — около 27%. В группе ОПЕК+ квота страны по добыче нефти составляет почти 1,6 млн баррелей в сутки — более 4% от общего производства группы. Кроме того, Казахстан — крупный экспортер медной руды, меди и изделий из нее, железа и стали, урана. Стоимость урана на мировых торговых площадках уже выросла почти на 8% до $45,25 за фунт .

Геополитика влияет

В четверг правительство Казахстана назвало способ стабилизировать цены на социально значимые товары. На 180 дней вводится госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. На шесть месяцев установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота. Ограничения коснутся также картофеля и моркови , но запрет на их вывоз вводится на три месяца.

Казахстан — часть транспортного пути, по которому идут товары из Китая в Европу, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович: беспорядки могут стать причиной нарушения поставок .

Вместе с тем пресс-секретарь главы Киргизии Эрбол Султанбаев вечером 5 января сообщил, что расположенные на киргизско-казахстанской границе пункты пропуска работают в обычном режиме .

«Относительно опасений об удорожании импортируемых продуктов из Казахстана сообщаем, что на данный момент пропуск через кыргызско-казахстанскую границу, в том числе и грузов, осуществляется в штатном режиме», — сказал он.

Социально-политическая обстановка на самом протяженном участке российско-казахстанской границы остается стабильной и спокойной , сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

— Беспорядки в Казахстане отразятся на российской экономике в первую очередь с точки зрения геополитики . Казахстан — участник ЕАЭС, одного из важных экономических объединений для РФ. Это негативный момент для всех участников союза. Однако пока неизвестно, какой степени политизации достигнет этот конфликт. Пока есть надежды, что глобальных изменений в экономических цепочках не произойдет , — отметил Георгий Остапкович.

Ситуация в Казахстане, если она не утихнет, станет одной из тем переговоров России и США, намеченных на первую половину января , ожидает директор Института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. При этом он он подчеркивает: основной темой переговоров будет контроль над вооружениями и ситуация на Украине, но беспорядки в Казахстане могут негативно отразиться на достижении договоренностей , опасается эксперт.

— Если российская денежная единица уже подешевела почти на 2 рубля к доллару на фоне протестов, то надо признать, что рубль — не железобетонная валюта. На возрастающую неопределенность также отреагируют производители и продавцы товаров, скорее всего они повысят цены. Это в любом случае сделает свой вклад в инфляцию. Отреагируют и инвесторы, они притормозят с принятием решений о вложении в экономики развивающихся стран , — отметил Игорь Николаев.

По его словам, в негативном сценарии — если кризис в Казахстане не будет быстро купирован — рубль может пробить отметку в 80 руб./$ .

Такой же прогноз «Известиям» дал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Согласно его оценкам, в то же время нефть продолжит дорожать, поскольку трейдеры будут закладывать нарушение поставок топлива из Казахстана .