Гражданские и война: в Казахстане назвали число жертв беспорядков
В Казахстане подводят итоги беспорядков. За шесть дней столкновений в республике погибли 225 человек, из них 19 — сотрудники служб правопорядка, сообщили в Генпрокуратуре республики. Свыше 4,5 тыс. казахстанцев всё еще находятся в больницах. При этом в департаменте полиции Алма-Аты «Известиям» заявили, что силовики не стреляли в протестующих боевыми патронами. Власти страны говорят, что мирными собраниями, как дымовой завесой, воспользовались террористы, но имена зачинщиков погромов и нападений на полицейских пока не названы. Между тем опрошенные «Известиями» эксперты уверены: если жители страны не увидят реальных реформ, протесты могут начаться вновь.
«Мы ищем свидетелей событий на площади»
15 января, спустя неделю после окончания наиболее ожесточенных столкновений, Генпрокуратура Казахстана назвала данные о жертвах — четыре дня беспорядков унесли жизни 225 человек, пострадали более 4,5 тыс. При этом в одной только Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков, сообщила полиция города. Многие из пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии: не исключено, что число жертв может увеличиться.
Среди погибших — гражданка РФ, 26-летняя жительница города Тараза Мария Ким. Как уточнили следственные органы, это произошло 6 января. Местные СМИ сообщали, что Мария работала в кафе, руководство которого отказалось присылать за работниками транспорт, чтобы развезти их по домам. Она осталась закрывать смену и в этот момент на нее напали мародеры, приводит версию событий «Sputnik. Казахстан».
«Известия» поговорили с жителями Алма-Аты, оказавшимися на площади Республики в те страшные дни января — с работниками кофеен на площади, таксистами, жителями окрестных домов, сотрудниками центрального музея, журналистами. Из точек зрения этих разных людей формируется примерная картина событий, в целом подтверждающая версию властей Казахстана: мирными митингами воспользовались криминальные элементы, пытавшиеся, как отметил госсекретарь республики Ерлан Карин, под дымовой завесой протестов решить свои вопросы.
— Я проезжал на такси мимо центра в ту ночь, с 5 на 6 января. На площади лежали обрезы арматуры, уже порезанной. Ящики с алкоголем: хочешь — водку бери, хочешь — пиво. Там же оружие лежало. Люди прямо на ходу курили папиросы, анашу, — рассказал «Известиям» таксист Даулетбек. — При этом днем, когда я там проезжал, всё было мирно: взрослые люди были, они не давали грабить магазины. Вечером молодые парни без контроля остались — и понеслось.
По словам Даулетбека, по улицам шла толпа с оружием, заставлявшая каждого встречного влиться в ее ряды.
— Они прямо так и кричали: «Эй, куда ты идешь, давай с нами». Угрожали убить, если не присоединишься. Я видел, как люди из страха к ним присоединялись и шли за толпой на акимат, — продолжил таксист.
Сам он выходить из машины тогда не стал — старался, по его словам, не светиться. А вот директор его таксопарка решил сходить на площадь, чтобы понять, что там происходит. Его, как говорит Даулетбек, застрелили.
— Мы ищем свидетелей событий, которые были здесь, на площади, в ночь с 5 на 6 января, — рассказали «Известиям» три школьника на площади Республики. — Наш одноклассник проходил в тот вечер мимо центрального музея, и его здесь убили — закололи ножом. Все, что нам известно — он лежал в луже крови под елями у музея, это мы узнали благодаря фотографиям очевидцев. Теперь пытаемся выяснить, при каких обстоятельствах он погиб.
— Я живу в 16-этажке на площади, все эти дни наблюдал за событиями. Я видел, что сначала был действительно мирный митинг, люди пели песни, было много женщин и стариков, — вспоминает в разговоре с «Известиями» Нурлан, бариста одной из кофеен в центре Алма-Аты. — Потом ближе к четырем часам 4 января подъехали машины — много машин. Из багажников начали доставать оружие, какие-то пакеты, из которых парни начали пить какую-то жидкость. Потом выстрелы в сторону полиции, охранявшей здание акимата. Я видел, как полицейские начали убегать, некоторые из них переходили на сторону этих вооруженных людей.
«Боевые патроны против мирных жителей не применяли»
Митинги изначально не были мирными, заявила «Известиям» официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек. По ее словам, уже 4 января были предприняты попытки массовых беспорядков, «масса людей громила всё, что возникало у них на пути».
— Полиция не стреляла в мирных жителей боевыми патронами, это недостоверная информация. Полиция применила оружие только при отражении нападения на здание, где хранится оружие, — уточнила представитель правоохранительных органов.
Она также сообщила, что в ночь с 5 на 6 января группа неизвестных попыталась штурмовать все полицейские департаменты Алма-Аты.
— Как только поступила информация, что готовится штурм на все районные отделы полиции, был объявлен план «Крепость», что подразумевает оборону административных зданий. Почему оборону? Потому что у нас хранится большое количество оружия, и скорее всего первостепенной задачей преступников было именно завладеть этим оружием. Мы знали, что нельзя ни в коем случае отдавать им его — если они до него доберутся, будет захвачен весь город, — пояснила представитель полиции.
При этом она уточнила, что в нападении на полицейские участки Алма-Аты участвовали подготовленные группы. Были отдельные люди, которые отвечали только за то, чтобы вывести из строя камеры наблюдения, была группа, которая отвечала только за довоз оружия, отметила Салтанат Азирбек.
— Основной бой за отделение начался в восемь вечера и продолжался до пяти часов утра. Преступники 27 раз пытались прорваться и завоевать оружие. Но нам удалось отстоять здание, это был действительно бой. Никаких требований они не выдвигали, они шли убивать, уничтожать. Больше всего переживали за жителей прилегающего к отделению жилого дома — туда тоже летели пули, существенно пострадали первые этажи. Прямо у крыльца группа вела огонь, на крыше многоэтажки базировались несколько их снайперов. В пять часов утра всё затихло, 25–27 террористов были уничтожены, остальных раненых нападавшие унесли с собой, — добавила представитель силовых органов.
«Шанс разрубить гордиев узел»
По подозрению в организации беспорядков уже задержаны почти 10 тыс. человек. При этом Салтанат Азирбек подчеркнула, что пока продолжается антитеррористическая операция, родственники не могут посетить их в СИЗО. Уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова говорит, что ей уже поступали жалобы от задержанных — на непредоставление адвокатов и медицинской помощи.
Между тем задержания уже привели к новому витку недовольства в соцсетях, которое грозит вылиться новой волной протестов. Жители Мангистауской области, откуда начались январские демонстрации, записали обращение, где просят президента прекратить незаконные преследования участников мирных митингов 2–8 января.
Если сейчас в стране не начнутся реальные реформы, если люди не увидят экономические улучшения, никто не гарантирует, что по окончании действия режима ЧС в стране не возобновятся протесты, считает экс-кандидат в президенты республики журналист Амиржан Косанов. По его мнению, в республике следует создать комиссию, которая бы публично рассмотрела каждый факт гибели человека в ходе беспорядков. При этом, считает эксперт, у Касым-Жомарта Токаева «есть шанс разрубить этот гордиев узел».
— Нужно начать с чистого листа — опубликовать списки задержанных, которые находятся в СИЗО. Сейчас рядом с террористами сидят простые люди, которые оказались не в том месте, не в то время. Нужно также начать диалог с гражданским обществом, — подчеркнул политик.
15 января пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали заявил: Касым-Жомарт Токаев считает, что участники мирных демонстраций не должны преследоваться в уголовном порядке. Президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания.