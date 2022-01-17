Гражданские и война: в Казахстане назвали число жертв беспорядков

В Казахстане подводят итоги беспорядков. За шесть дней столкновений в республике погибли 225 человек, из них 19 — сотрудники служб правопорядка, сообщили в Генпрокуратуре республики. Свыше 4,5 тыс. казахстанцев всё еще находятся в больницах. При этом в департаменте полиции Алма-Аты «‎Известиям»‎‎ заявили, что силовики не стреляли в протестующих боевыми патронами. Власти страны говорят, что мирными собраниями, как дымовой завесой, воспользовались террористы, но имена зачинщиков погромов и нападений на полицейских пока не названы. Между тем опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты уверены: если жители страны не увидят реальных реформ, протесты могут начаться вновь.

«Мы ищем свидетелей событий на площади»

15 января, спустя неделю после окончания наиболее ожесточенных столкновений, Генпрокуратура Казахстана назвала данные о жертвах — четыре дня беспорядков унесли жизни 225 человек, пострадали более 4,5 тыс. При этом в одной только Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков, сообщила полиция города. Многие из пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии: не исключено, что число жертв может увеличиться.

Среди погибших — гражданка РФ, 26-летняя жительница города Тараза Мария Ким. Как уточнили следственные органы, это произошло 6 января. Местные СМИ сообщали, что Мария работала в кафе, руководство которого отказалось присылать за работниками транспорт, чтобы развезти их по домам. Она осталась закрывать смену и в этот момент на нее напали мародеры, приводит версию событий «‎Sputnik. Казахстан»‎.

Гражданские и война Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«‎Известия»‎ поговорили с жителями Алма-Аты, оказавшимися на площади Республики в те страшные дни января — с работниками кофеен на площади, таксистами, жителями окрестных домов, сотрудниками центрального музея, журналистами. Из точек зрения этих разных людей формируется примерная картина событий, в целом подтверждающая версию властей Казахстана: мирными митингами воспользовались криминальные элементы, пытавшиеся, как отметил госсекретарь республики Ерлан Карин, под дымовой завесой протестов решить свои вопросы.

— Я проезжал на такси мимо центра в ту ночь, с 5 на 6 января. На площади лежали обрезы арматуры, уже порезанной. Ящики с алкоголем: хочешь — водку бери, хочешь — пиво. Там же оружие лежало. Люди прямо на ходу курили папиросы, анашу, — рассказал «‎Известиям»‎ таксист Даулетбек. — При этом днем, когда я там проезжал, всё было мирно: взрослые люди были, они не давали грабить магазины. Вечером молодые парни без контроля остались — и понеслось.

По словам Даулетбека, по улицам шла толпа с оружием, заставлявшая каждого встречного влиться в ее ряды.

— Они прямо так и кричали: «Эй, куда ты идешь, давай с нами». Угрожали убить, если не присоединишься. Я видел, как люди из страха к ним присоединялись и шли за толпой на акимат, — продолжил таксист.

Сам он выходить из машины тогда не стал — старался, по его словам, не светиться. А вот директор его таксопарка решил сходить на площадь, чтобы понять, что там происходит. Его, как говорит Даулетбек, застрелили.

— Мы ищем свидетелей событий, которые были здесь, на площади, в ночь с 5 на 6 января, — рассказали «‎Известиям»‎ три школьника на площади Республики. — Наш одноклассник проходил в тот вечер мимо центрального музея, и его здесь убили — закололи ножом. Все, что нам известно — он лежал в луже крови под елями у музея, это мы узнали благодаря фотографиям очевидцев. Теперь пытаемся выяснить, при каких обстоятельствах он погиб.

Гражданские и война Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я живу в 16-этажке на площади, все эти дни наблюдал за событиями. Я видел, что сначала был действительно мирный митинг, люди пели песни, было много женщин и стариков, — вспоминает в разговоре с «‎Известиями»‎ Нурлан, бариста одной из кофеен в центре Алма-Аты. — Потом ближе к четырем часам 4 января подъехали машины — много машин. Из багажников начали доставать оружие, какие-то пакеты, из которых парни начали пить какую-то жидкость. Потом выстрелы в сторону полиции, охранявшей здание акимата. Я видел, как полицейские начали убегать, некоторые из них переходили на сторону этих вооруженных людей.

«‎Боевые патроны против мирных жителей не применяли»‎

Митинги изначально не были мирными, заявила «‎Известиям»‎ официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек. По ее словам, уже 4 января были предприняты попытки массовых беспорядков, «‎масса людей громила всё, что возникало у них на пути»‎.

— Полиция не стреляла в мирных жителей боевыми патронами, это недостоверная информация. Полиция применила оружие только при отражении нападения на здание, где хранится оружие, — уточнила представитель правоохранительных органов.

Она также сообщила, что в ночь с 5 на 6 января группа неизвестных попыталась штурмовать все полицейские департаменты Алма-Аты.

— Как только поступила информация, что готовится штурм на все районные отделы полиции, был объявлен план «Крепость‎»‎, что подразумевает оборону административных зданий. Почему оборону? Потому что у нас хранится большое количество оружия, и скорее всего первостепенной задачей преступников было именно завладеть этим оружием. Мы знали, что нельзя ни в коем случае отдавать им его — если они до него доберутся, будет захвачен весь город, — пояснила представитель полиции.

Гражданские и война Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом она уточнила, что в нападении на полицейские участки Алма-Аты участвовали подготовленные группы. Были отдельные люди, которые отвечали только за то, чтобы вывести из строя камеры наблюдения, была группа, которая отвечала только за довоз оружия, отметила Салтанат Азирбек.

— Основной бой за отделение начался в восемь вечера и продолжался до пяти часов утра. Преступники 27 раз пытались прорваться и завоевать оружие. Но нам удалось отстоять здание, это был действительно бой. Никаких требований они не выдвигали, они шли убивать, уничтожать. Больше всего переживали за жителей прилегающего к отделению жилого дома — туда тоже летели пули, существенно пострадали первые этажи. Прямо у крыльца группа вела огонь, на крыше многоэтажки базировались несколько их снайперов. В пять часов утра всё затихло, 25–27 террористов были уничтожены, остальных раненых нападавшие унесли с собой, — добавила представитель силовых органов.

«Шанс разрубить гордиев узел»

По подозрению в организации беспорядков уже задержаны почти 10 тыс. человек. При этом Салтанат Азирбек подчеркнула, что пока продолжается антитеррористическая операция, родственники не могут посетить их в СИЗО. Уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова говорит, что ей уже поступали жалобы от задержанных — на непредоставление адвокатов и медицинской помощи.

Между тем задержания уже привели к новому витку недовольства в соцсетях, которое грозит вылиться новой волной протестов. Жители Мангистауской области, откуда начались январские демонстрации, записали обращение, где просят президента прекратить незаконные преследования участников мирных митингов 2–8 января.

Если сейчас в стране не начнутся реальные реформы, если люди не увидят экономические улучшения, никто не гарантирует, что по окончании действия режима ЧС в стране не возобновятся протесты, считает экс-кандидат в президенты республики журналист Амиржан Косанов. По его мнению, в республике следует создать комиссию, которая бы публично рассмотрела каждый факт гибели человека в ходе беспорядков. При этом, считает эксперт, у Касым-Жомарта Токаева «‎‎есть шанс разрубить этот гордиев узел».

Гражданские и война Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нужно начать с чистого листа — опубликовать списки задержанных, которые находятся в СИЗО. Сейчас рядом с террористами сидят простые люди, которые оказались не в том месте, не в то время. Нужно также начать диалог с гражданским обществом, — подчеркнул политик.

15 января пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали заявил: Касым-Жомарт Токаев считает, что участники мирных демонстраций не должны преследоваться в уголовном порядке. Президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания.