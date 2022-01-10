Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января

Обстановка в Казахстане постепенно стабилизируется — все ранее захваченные здания освобождены, а главное, люди говорят, что стало спокойнее . Но в городах, где гремели беспорядки, еще продолжаются задержания: в отделения доставили больше 5 тыс. человек. И среди них очень много иностранцев , отмечают корреспонденты «Известий», которые работают на месте событий. Возбуждено 125 уголовных дел, сообщается о более сотни погибших, и еще подсчитывается ущерб от погромов. По самым предварительным оценкам, только для бизнеса он превысил $200 млн . И хоть поводом для протестов было повышение цен на сжиженный газ, за восемь дней стало очевидно — дело не в этом, отмечают эксперты. В руководстве Казахстана зафиксировали мощную медиаподдержку мятежников , а в Госдуме РФ не исключают внешнего вмешательства.

Что происходит в Казахстане сейчас и близка ли развязка кризиса — разбирались «Известия» .

Угасающий пожар

10 января в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим в беспорядках, которые начались 2 января . Участники митингов сначала выступали против роста цен на сжиженный газ. Цены снизили, но акции не прекратились, а напротив, переросли в погромы и вооруженные нападения . Сейчас, однако, обстановка постепенно стабилизируется, о чем сообщают не только власти страны, но и очевидцы.

— Проблем с вылетом не было. Сложно было добраться до аэропорта из-за комендантского часа , поскольку я ехал из другого города. Обстановка в самом Нур-Султане спокойная и тихая , — рассказал «Известиям» Ныгман, пассажир рейса из Нур-Султана, который приземлился 9 января в московском Внуково.

Вокруг аэропорта в столице Казахстана выставлены блокпосты, а всех прибывающих проверяют, добавил он.

Траурные каникулы Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

Стоит отметить, что многие ведущие авиакомпании мира приостановили полеты в Казахстан, однако для застрявших там людей организованы вывозные рейсы. В частности, их выполняет военно-транспортная авиация Минобороны РФ .

Труднодоступным для граждан остается интернет. При этом, по словам очевидцев, обстановка на улицах крупнейших городов стала заметно спокойнее. Но выглядит всё вокруг жутко: многие торговые центры, в частности, в Алма-Ате, разграблены , людей на улицах почти нет. Жители города рассказали «Известиям», что мародеры совершали грабежи открыто, не боясь даже находящихся рядом отделений полици и. Особой популярностью пользовались салоны сотовой связи и магазины с ювелирной продукцией.

В городах, где гремели беспорядки, продолжаются задержания, а среди арестованных очень много иностранцев , отмечают корреспонденты «Известий», которые работают на месте событий. По их словам, в Нур-Султане интернет включают лишь на несколько часов в день, а банки и обменники всё еще закрыты . О том, что их работа временно приостановлена в целях безопасности, сообщал Нацбанк страны. Впрочем, 10 января будут запущены платежные системы центра межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат на счета граждан.

Людям, которым тяжелее всего переживать подобный хаос, активно помогают волонтеры.

Траурные каникулы Очередь к работающему банкомату в Нур-Султане Фото: ТАСС/Михаил Егиков

— Мы оказываем помощь одиноким пенсионерам, у которых нет возможности снять наличные и выйти в интернет , — рассказала «Известиям» доброволец в Нур-Султане Асия Есенбаева.

В столице действует комендантский час, как и по всей стране — до 19 января. По предварительным оценкам Нацпалаты предпринимателей, ущерб от прошедших беспорядков и погромов составил более $200 млн. В 10 регионах Казахстана выявлено 920 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алма-Ате — 856 . Но итоговые цифры, вероятно, будут выше.

— Возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев . Во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, — говорится в сообщении МВД страны.

Там также добавили, что правоохранительные органы освободили все ранее захваченные административные здания , восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Траурные каникулы Задержания во время протеста в Алма-Ате Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

По данным гостелеканала «Хабар-24», за время беспорядков погибли 164 человека (в частности, 103 — в Алма-Ате, 21 — в Кызылординской, 10 — в Жамбылской, 8 — в Алматинской областях). Однако в Минздраве страны не подтвердили эти сведения.

Братская помощь

Для стабилизации обстановки и предотвращения еще больших трагедий власти Казахстана запросили помощь союзников по ОДКБ . 5 января глава страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился в организацию (в состав которой также входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения) за содействием в преодолении террористической угрозы. Как говорили власти Казахстана, миротворцы не участвуют в боевых операциях, а отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов . Советник экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев отмечал, что переброска сил ОДКБ позволила избежать тысяч жертв : «Пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло... А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы».

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в Twitter сообщил, что первый президент Казахстана сейчас находится в Нур-Султане и поддерживает прямую связь с действующим главой республики . Айдос Укибай заявил, что Назарбаев сам передал пост председателя Совета безопасности Касым-Жомарту Токаеву.

В состав миссии ОДКБ вошли подразделения всех стран-участниц. Силы организации приступили к решению поставленных задач до полной стабилизации обстановки в Казахстане , заявил командующий миротворцами ОДКБ, командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Траурные каникулы Военнослужащие Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности после посадки на аэродроме Алма-Аты Фото: ТАСС/Минобороны РФ

— Обстановка стабилизируется и находится под контролем органов власти , — уточнил на брифинге заместитель министра обороны Казахстана Султан Гамалетдинов. — Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахскому народу . Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, которые переброшены на борьбу с террористами. На территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции .

10 января запланирована видеоконференция лидеров стран ОДКБ, где будет обсуждаться ситуация в Казахстане. При этом за последние дни глава республики неоднократно проводил переговоры с Владимиром Путиным , а в ряде видеообращений выражал особую признательность российскому коллеге. Во время разговора двух президентов 8 января Токаев подчеркнул, что обстановка в стране «развивается в сторону стабилизации». Российский лидер за последние дни провел переговоры и с другими руководителями стран ОДКБ. В беседах с главами Белоруссии и Армении Александром Лукашенко и Николом Пашиняном, которые состоялись 8 января, Владимир Путин обсудил текущую ситуацию, которая, как отмечалось, нормализуется.

Как всё начиналось

Протесты в Казахстане начались 2 января, за несколько дней волна насилия прокатилась по крупнейшим городам. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе и бывшей столице республики — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии .

Исключительно жестоким было отношение к силовикам. На кадрах с места событий видно, что в толпе штурмовавших административные здания находились люди, экипированные бронежилетами и касками . Сначала они избивали палками и другими подручными средствами правоохранителей. Затем начали нападать с оружием на магазины. Кареты скорой помощи, которые увозили в госпитали раненых силовиков, забрасывали камнями . В сети появились кадры стрельбы по полицейским. Несколько правоохранителей были убиты, а некоторые из них обезглавлены .

Траурные каникулы Протестующие возле горящего здания мэрии в Алма-Ате Фото: ТАСС/Ерлан Джумаев

— Обычные люди не могли себе представить, во что всё это выльется , — отметил в беседе с «Известиями» политолог Максим Жаров. — Эти протесты начинались без насилия и разгрома административных зданий. Тихий мирный протест. Здесь нужно разделять протестующих и бандитско-террористические элементы.

Президент Казахстана возложил вину за беспорядки на организованные группы террористов, которые имеют мощную медиаподдержку . И.о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар-24» подчеркнул, что повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки.

— В их действиях отмечались дисциплина и организованность, в местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры уличного видеонаблюдения. Баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели, для координации действий ими использовались радиостанци и, — рассказал он.

В Госдуме РФ допустили внешнее вмешательство в казахстанском кризисе.

— Казахстан имеет огромные общие границы с Россией и Китаем, которых США объявила своими врагами. Всё, что происходит там, для американцев важно . 20 тыс. человек сложновато поднять для каких-то бизнес-сообществ (казахский банкир Мухтар Аблязов, ранее сбежавший на Украину, объявил себя «лидером оппозиции и протестов» в Казахстане. — «Известия»). В данной ситуации, мне кажется, это внешнее вмешательство , — заявил «Известиям» глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Траурные каникулы Последствия беспорядков в Алма-Ате Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Он добавил, что республика прикрывает всю остальную Азию от разных радикальных исламистских группировок, «которые свили себе гнезда даже в Киргизии и Казахстане».

— Если происходившее в Сирии было опасно для нацбезопасности нашей страны, то как быть с тем, что террористы появятся под боком с открытой границей? Мы обязаны были на это реагировать, — подчеркнул парламентарий.

Давление на экономику

Помимо угрозы для безопасности, события в Казахстане стали фактором давления и на экономику в период новогодних праздников . На фоне обострения ситуации курс доллара 5–6 января на Мосбирже обновлял локальные максимумы с апреля, превысив 77 рублей, а евро стоил более 87 рублей — впервые с августа. К концу недели — после ввода в Казахстан миротворческого контингента ОДКБ — валютные курсы заметно скорректировались — до 75,7 и 86 рублей соответственно .

Кризис в соседней республике увел в красную зону и российские фондовые индексы. 6 января рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,62%, до 3753 пунктов, а долларовый РТС — на 2,58%, до 1545. Несмотря на это, «голубые фишки» чувствовали себя весьма уверенно. И «Аэрофлот», акции которого дешевели более чем на 2% на фоне отмены рейсов в Казахстан, почти полностью отыграл падение.

Траурные каникулы Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Политическая ситуация в республике, даже с учетом подключения российских миротворцев, не должна оказывать в дальнейшем серьезного влияния на экономику РФ , уверен глава ИНП РАН Александр Широв. По его словам, негативные последствия для биржевых индексов и курса рубля уже «более-менее» отыграны благодаря стабилизации обстановки. Гораздо большее влияние на российскую экономику могут оказать предстоящие переговоры с США по гарантиям безопасности, намеченные на 10 января .