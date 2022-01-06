Беспорядочное движение: протесты в Казахстане перетекли в погромы

Утром 6 января отменены все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату. У здания аэропорта в казахстанской столице заметили несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Провожающих не пускают в зал вылета, пройти могут только пассажиры. Один из самолетов, направлявшихся из столицы в Алма-Ату, развернули за 20 минут до приземления