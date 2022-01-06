Беспорядочное движение: протесты в Казахстане перетекли в погромы

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся 2 января из-за роста цен на топливо. Самая напряженная ситуация — в Алма-Ате. 5 января погромщики ворвались в здание акимата и подожгли его. Кроме того, они дважды попытались захватить департамент полиции в городе. Десятки участников беспорядков были ликвидированы. Подробности — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Массовые погромы в городе не утихают. Протестующие разграбили оружейные магазины. Кареты скорой помощи, которые увозили в госпитали раненых силовиков, забрасывали камнями. Ситуацию в Алма-Ате власти называют критической
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
В Алма-Ате погромщики подожгли местную мэрию, прокуратуру и резиденцию президента Казахстана. Крупные магазины закрыты. В городе фиксируются многочисленные случаи мародерства, избиений, изнасилований и вандализма
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Мэрию Алма-Аты погромщики взяли штурмом. Они выбили в здании двери и окна. Перед мэрией взрывались светошумовые гранаты, а здание заволокло густым дымом. Сотрудников успели вывести, часть из них продолжает работать дистанционно
На весь экран
Фото: РИА Новости/Айгерим Таубай
5 января протестующие также подожгли в Алма-Ате ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan. В здании выбили стекла первого и второго этажей
На весь экран
Фото: REUTERS
Помимо поджога административных зданий погромщики открыли стрельбу по правоохранителям. Погибли 13 силовиков, более 350 ранены. Утром в четверг военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародеров в центре площади Республики в Алма-Ате, завязалась перестрелка
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
Вооруженные бандиты окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков. Сообщается, что у них в руках огнестрельное оружие. До этого один из протестующих протаранил на экскаваторе отделение банка, находящегося на первом этаже жилого дома
На весь экран
Фото: ТАСС/Ерлан Джумаев
Штурмовики разгромили офисы пяти телеканалов в городе. В списке пострадавших объектов — здания каналов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК. Во время нападения пострадал один сотрудник телеканала «Казахстан»
На весь экран
Фото: ТАСС/Ерлан Джумаев
В ходе беспорядков в Казахстане пострадали уже более тысячи человек. Из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Кроме того, травмы получили более 10 медработников. Прекратили работу аэропорты в городах Алма-Ата, Актау и Актобе
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Комендатура Алма-Аты сообщила, что двое из убитых сотрудников правоохранительных органов были обезглавлены, что может говорить о террористическом характере банд. По данным властей города, высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, свидетельствует о том, что они прошли серьезную подготовку за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства
На весь экран
Фото: РИА Новости/Sputnik/Абзал Калиев
Утром 6 января отменены все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату. У здания аэропорта в казахстанской столице заметили несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Провожающих не пускают в зал вылета, пройти могут только пассажиры. Один из самолетов, направлявшихся из столицы в Алма-Ату, развернули за 20 минут до приземления
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в которую входит в том числе и Россия. Совет принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы
Охрану президентского дворца в Нур-Султане усилили. Глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что «намерен действовать максимально жестко». Он сказал, что протесты могли быть организованы заговорщиками, которых «мотивировали финансово», и обратил внимание на «высокую организованность хулиганствующих элементов»
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Утром 6 января в Алма-Ате начали проводить антитеррористическую операцию и массово зачищать город от мародеров и зачинщиков беспорядков. Власти призвали горожан оставаться дома. МИД России посоветовал соотечественникам найти укрытие и запастись водой и провиантом
На весь экран
Фото: REUTERS/Mariya Gordeyeva
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил силовым структурам повысить боевую готовность и оснащенность военнослужащих. Он также приказал создать специальную следственную группу для установления причин беспорядков и привлечения виновных к ответственности. Помимо этого глава республики распорядился о том, чтобы акиматы (администрации) регионов обеспечили достойную материальную поддержку семьям погибших правоохранителей и военных
На весь экран
Фото: РИА Новости/Sputnik
Во всей стране приостановили работу банков и фондовой биржи. Официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов уточнил, что финансовые организации будут закрыты только 6 января. Решение приняли из соображений безопасности работников и клиентов. Утром в четверг у единственного работающего банка в Нур-Султане образовались массовые очереди. Жители пытаются снять деньги с карт, так как в республике нет безналичного расчета из-за отсутствия интернета
На весь экран
Фото: РИА Новости/Sputnik
В стране решили на 180 дней ввести госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Для стабилизации цен на социально значимые товары на полгода запрещается вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца — картофеля и моркови
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.