Познается в ОДКБ: какие задачи выполняют миротворцы в Казахстане

Беспрецедентная миротворческая операция в Казахстане набирает обороты. В страну при помощи более 75 российских самолётов доставляют контингенты России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Ситуацию в большинстве городов удалось стабилизировать. В Алма-Ате и окрестностях вечером 7 января продолжаются перестрелки и борьба с мародёрами и террористами. Президент Токаев отдал приказ открывать по ним огонь без предупреждения . О том, как развивается первая в истории совместная операция Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и какие силы в ней уже задействовали — в материале «Известий».

Воздушный мост

Военные миротворческого контингента стран ОДКБ к исходу 7 января должны развернуть несколько «коридоров безопасности», а также установить блокпосты вокруг Алма-Аты и взять под охрану ключевые объекты инфраструктуры , рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России. Они уточнили, что алматинский аэропорт уже находится под контролем миротворцев.

Сейчас самолёты контингента РФ прибывают в основном на два аэродрома, расположенные рядом с бывшей столицей Казахстана.

Познается в ОДКБ_1 Военнослужащие Таджикистана — часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ — перед отправкой в Казахстан Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

На вторые сутки операции ОДКБ Россия увеличила количество задействованных самолётов и выстроила «воздушный мост» в Казахстан. По данным официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, круглосуточно работают более 70 военно-транспортных Ил-76 и пять тяжёлых Ан-124 воздушно-космических сил. Авиация РФ также обеспечивает доставку в страну контингентов союзников из других государств ОДКБ.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин 7 января провёл телефонные переговоры с лидерами союзников по ОДКБ , включая президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьера Армении Никола Пашиняна. Обсудил он обстановку и ход переброски сил также с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По данным Минобороны, от России задействованы подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ . Руководить операцией назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Познается в ОДКБ_2 Самолет Ан-124 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ взлетает с аэродрома Чкаловский в Московской области Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Среди перебрасываемой в Казахстан техники не было замечено тяжёлых вооружений — танков и артиллерии. Миротворческие части укомплектованы автомобилями, бронетранспортёрами, боевыми машинами десанта, техникой связи.

Российские десантники уже взяли под охрану международный аэропорт Алма-Аты и консульство РФ в самом городе, а также другие важные инфраструктурные объекты. Пока не поступала информация о том, что миротворческим частям РФ или других стран ОДКБ пришлось участвовать в реальных столкновениях или открывать огонь.

Союзные силы

— События последних дней доказали, что ОДКБ не фикция, как говорили некоторые недоброжелатели, а действенная структура обеспечения коллективной безопасности, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это её первая реальная, а не учебная проверка и без раскачки, за считанные дни удалось собрать коалиционную группировку военных всех стран-участниц и доставить её куда надо. Это и организационное, и политическое достижение. Видно, что выводы из событий прошлых лет сделаны. Понятно, что основную роль будут играть силы из России, но никто другого и не ожидал, учитывая размеры армий членов Организации и количество у них боевого опыта.

Даже скромный по численности контингент миротворцев уже поспособствовал стабилизации. Силовики Казахстана, поняв, что их не бросят и поддержат, заметно приободрились. Именно это позволило восстановить контроль над основными городами даже без прямого задействования иностранных военных, отметил эксперт.

Познается в ОДКБ_3 Военнослужащие Армении — часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ — перед отправкой в Казахстан Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Оборонные ведомства России и Белоруссии официально не сообщали о количестве направленных в Казахстан военнослужащих. Общая численность миротворческих сил ОДКБ составляет 3600 человек. Ранее сообщалось, что от российских вооружённых сил задействуют приблизительно трёхтысячный контингент.

Менее чем за двое суток после принятия решения о начале операции в Казахстан прибыли контингенты от всех стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Большинство участников ОДКБ не имеют необходимого количества военно-транспортной авиации, чтобы оперативно перебрасывать свои войска вместе с военной техникой за рубеж, поэтому помощь им оказала Россия.

Утром 7 января парламент Киргизии дал разрешение на отправку войск для операции ОДКБ в Казахстане. От страны в ней задействуют 150 военных, восемь единиц бронетехники и одиннадцать автомобилей из состава элитной 25-й отдельной бригады специального назначения. Днём они уже вылетели в Казахстан с российской авиабазы Кант.

Познается в ОДКБ_4 Бронеавтомобиль вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ перед отправкой в Казахстан с аэродрома Кант Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Самолёты военно-транспортной авиации сделали более десяти рейсов для перевозки из Белоруссии миротворческой роты 103-й воздушно-десантной бригады Сил специальных операций. Их доставляют на военный аэродром Жетиген неподалёку от Алма-Аты с авиабазы Мачулищи.

Сто человек армянского контингента вместе с техникой вылетели в пятницу военно-транспортными самолётами ВКС РФ из столичного аэропорта Звартноц. Отправились в Казахстан и около 200 военных из Таджикистана.

Ситуация в Казахстане

В своём обращении к народу в пятницу президент Токаев отметил улучшение обстановки, но заявил, что полиции и армии страны дан приказ открывать огонь по террористам без предупреждения . По его словам, подготовкой боевиков занимался единый командный пункт. Стране пришлось иметь дело как с местными, так и с иностранными бандитами и террористами общей численностью до 20 тыс. человек в одной только Алма-Ате.

Познается в ОДКБ_6 Прибытие девяти российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ и техникой ВДВ во время посадки на аэродроме Алма-Аты Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

По сообщению властей страны, восстановлен контроль над всеми региональными администрациями (акиматами). Тем не менее, сообщалось, что 7 января в Алма-Ате всё ещё слышалась активная стрельба и взрывы. Казахстанские силовики полностью оцепили административный центр двухмиллионного города. Но в других его районах продолжалась борьба с бандами и мародёрами. С улиц до сих пор не убраны сожжённые и расстрелянные в ночь на 6 января машины. Некоторые — с телами погибших внутри.

Власти Казахстана пока не подвели итоги по пострадавшим в беспорядках гражданам. Утром 7 января они сообщили о гибели в ходе беспорядков 18 и ранении и травмах 748 полицейских и военнослужащих. Как минимум в одном случае тело силовика было обезглавлено. По-прежнему заявляется о ликвидации 26 экстремистов и задержании почти 4 тыс. участников беспорядков.

Познается в ОДКБ_5 Военнослужащие Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ после посадки на аэродроме Алма-Аты Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

По данным замглавы министерства здравоохранения Ажар Гиният, по состоянию на четверг, 6 января было госпитализировано свыше 400 человек, из них 62 — в реанимацию. От атак террористов при исполнении обязанностей пострадали 10 врачей . По данным МЧС, за минувшие дни на пожарные машины, тушившие огонь или ехавшие на ликвидацию возгорания, было совершено 33 нападения, повреждено около 30 единиц пожарной и спасательной техники. По крайней мере 10 сотрудников ведомства получили ранения, в том числе огнестрельные.