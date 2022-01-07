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Познается в ОДКБ: какие задачи выполняют миротворцы в Казахстане

Более 70 самолетов военно-транспортной авиации РФ перебрасывают в страну силы из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Познается в ОДКБ: какие задачи выполняют миротворцы в Казахстане
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2022-01-07 18:52:57
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Беспрецедентная миротворческая операция в Казахстане набирает обороты. В страну при помощи более 75 российских самолётов доставляют контингенты России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Ситуацию в большинстве городов удалось стабилизировать. В Алма-Ате и окрестностях вечером 7 января продолжаются перестрелки и борьба с мародёрами и террористами. Президент Токаев отдал приказ открывать по ним огонь без предупреждения. О том, как развивается первая в истории совместная операция Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и какие силы в ней уже задействовали — в материале «Известий».

Воздушный мост

Военные миротворческого контингента стран ОДКБ к исходу 7 января должны развернуть несколько «коридоров безопасности», а также установить блокпосты вокруг Алма-Аты и взять под охрану ключевые объекты инфраструктуры, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России. Они уточнили, что алматинский аэропорт уже находится под контролем миротворцев.

Сейчас самолёты контингента РФ прибывают в основном на два аэродрома, расположенные рядом с бывшей столицей Казахстана.

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Военнослужащие Таджикистана — часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ — перед отправкой в Казахстан

Военнослужащие Таджикистана — часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ — перед отправкой в Казахстан

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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На вторые сутки операции ОДКБ Россия увеличила количество задействованных самолётов и выстроила «воздушный мост» в Казахстан. По данным официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, круглосуточно работают более 70 военно-транспортных Ил-76 и пять тяжёлых Ан-124 воздушно-космических сил. Авиация РФ также обеспечивает доставку в страну контингентов союзников из других государств ОДКБ.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин 7 января провёл телефонные переговоры с лидерами союзников по ОДКБ, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьера Армении Никола Пашиняна. Обсудил он обстановку и ход переброски сил также с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По данным Минобороны, от России задействованы подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководить операцией назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

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Самолет Ан-124 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ взлетает с аэродрома Чкаловский в Московской области

Самолет Ан-124 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ взлетает с аэродрома Чкаловский в Московской области

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Среди перебрасываемой в Казахстан техники не было замечено тяжёлых вооружений — танков и артиллерии. Миротворческие части укомплектованы автомобилями, бронетранспортёрами, боевыми машинами десанта, техникой связи.

Всеми миротворцами: какие силы переброшены в Казахстан
И как будет проходить первая в истории операция стран — участниц ОДКБ

Российские десантники уже взяли под охрану международный аэропорт Алма-Аты и консульство РФ в самом городе, а также другие важные инфраструктурные объекты. Пока не поступала информация о том, что миротворческим частям РФ или других стран ОДКБ пришлось участвовать в реальных столкновениях или открывать огонь.

Союзные силы

События последних дней доказали, что ОДКБ не фикция, как говорили некоторые недоброжелатели, а действенная структура обеспечения коллективной безопасности, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это её первая реальная, а не учебная проверка и без раскачки, за считанные дни удалось собрать коалиционную группировку военных всех стран-участниц и доставить её куда надо. Это и организационное, и политическое достижение. Видно, что выводы из событий прошлых лет сделаны. Понятно, что основную роль будут играть силы из России, но никто другого и не ожидал, учитывая размеры армий членов Организации и количество у них боевого опыта.

Даже скромный по численности контингент миротворцев уже поспособствовал стабилизации. Силовики Казахстана, поняв, что их не бросят и поддержат, заметно приободрились. Именно это позволило восстановить контроль над основными городами даже без прямого задействования иностранных военных, отметил эксперт.

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Военнослужащие Армении — часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ — перед отправкой в Казахстан

Военнослужащие Армении — часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ — перед отправкой в Казахстан

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Оборонные ведомства России и Белоруссии официально не сообщали о количестве направленных в Казахстан военнослужащих. Общая численность миротворческих сил ОДКБ составляет 3600 человек. Ранее сообщалось, что от российских вооружённых сил задействуют приблизительно трёхтысячный контингент.

Менее чем за двое суток после принятия решения о начале операции в Казахстан прибыли контингенты от всех стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Большинство участников ОДКБ не имеют необходимого количества военно-транспортной авиации, чтобы оперативно перебрасывать свои войска вместе с военной техникой за рубеж, поэтому помощь им оказала Россия.

Утром 7 января парламент Киргизии дал разрешение на отправку войск для операции ОДКБ в Казахстане. От страны в ней задействуют 150 военных, восемь единиц бронетехники и одиннадцать автомобилей из состава элитной 25-й отдельной бригады специального назначения. Днём они уже вылетели в Казахстан с российской авиабазы Кант.

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Бронеавтомобиль вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ перед отправкой в Казахстан с аэродрома Кант

Бронеавтомобиль вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ перед отправкой в Казахстан с аэродрома Кант

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Самолёты военно-транспортной авиации сделали более десяти рейсов для перевозки из Белоруссии миротворческой роты 103-й воздушно-десантной бригады Сил специальных операций. Их доставляют на военный аэродром Жетиген неподалёку от Алма-Аты с авиабазы Мачулищи.

Сто человек армянского контингента вместе с техникой вылетели в пятницу военно-транспортными самолётами ВКС РФ из столичного аэропорта Звартноц. Отправились в Казахстан и около 200 военных из Таджикистана.

Ситуация в Казахстане

В своём обращении к народу в пятницу президент Токаев отметил улучшение обстановки, но заявил, что полиции и армии страны дан приказ открывать огонь по террористам без предупреждения. По его словам, подготовкой боевиков занимался единый командный пункт. Стране пришлось иметь дело как с местными, так и с иностранными бандитами и террористами общей численностью до 20 тыс. человек в одной только Алма-Ате.

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Прибытие девяти российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ и техникой ВДВ во время посадки на аэродроме Алма-Аты

Прибытие девяти российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ и техникой ВДВ во время посадки на аэродроме Алма-Аты

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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По сообщению властей страны, восстановлен контроль над всеми региональными администрациями (акиматами). Тем не менее, сообщалось, что 7 января в Алма-Ате всё ещё слышалась активная стрельба и взрывы. Казахстанские силовики полностью оцепили административный центр двухмиллионного города. Но в других его районах продолжалась борьба с бандами и мародёрами. С улиц до сих пор не убраны сожжённые и расстрелянные в ночь на 6 января машины. Некоторые — с телами погибших внутри.

Власти Казахстана пока не подвели итоги по пострадавшим в беспорядках гражданам. Утром 7 января они сообщили о гибели в ходе беспорядков 18 и ранении и травмах 748 полицейских и военнослужащих. Как минимум в одном случае тело силовика было обезглавлено. По-прежнему заявляется о ликвидации 26 экстремистов и задержании почти 4 тыс. участников беспорядков.

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ после посадки на аэродроме Алма-Аты

Военнослужащие Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ после посадки на аэродроме Алма-Аты

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

По данным замглавы министерства здравоохранения Ажар Гиният, по состоянию на четверг, 6 января было госпитализировано свыше 400 человек, из них 62 — в реанимацию. От атак террористов при исполнении обязанностей пострадали 10 врачей. По данным МЧС, за минувшие дни на пожарные машины, тушившие огонь или ехавшие на ликвидацию возгорания, было совершено 33 нападения, повреждено около 30 единиц пожарной и спасательной техники. По крайней мере 10 сотрудников ведомства получили ранения, в том числе огнестрельные.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, обстановка в городе Байконур остаётся спокойной. Тем не менее, администрацией там введён «синий», повышенный уровень террористической угрозы. Жителям запрещено собираться группами больше трёх человек. Российские специалисты продолжают готовить запуск транспортного космического корабля «Прогресс МС-19» к Международной космической станции, который запланирован на 15 февраля.

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