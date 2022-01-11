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Новый порядок: как Алма-Ата приходит в себя после погромов

Власти заявили о стабилизации обстановки в Казахстане
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ситуация в Казахстане стабилизировалась, о чем сообщил местный Комитет национальной безопасности. Как после погромов восстанавливается Алма-Ата — в фотогалерее «Известий»
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В первые дни наступившего года город как будто вымер. Общественный транспорт не работал, магазины были разграблены мародерами, прохожих на улицах почти не было
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Теперь город постепенно возвращается к мирной жизни
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Городские улицы патрулируют военные
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Возобновляется работа банкоматов и терминалов для оплаты мобильной связи
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В городе начали восстанавливать дорожную инфраструктуру
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Также коммунальщики занялись ремонтом поврежденных зданий
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На улицах дежурят представители правоохранительных органов
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Эвакуаторы увозят поврежденные и сожженные автомобили
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
До 19 января в торговых точках города запрещена продажа алкоголя
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В крупных торговых центрах снова начали принимать банковские карты
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Владельцы магазинов меняют разбитые витрины
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Авиакомпании возобновляют продажу билетов на рейсы в Казахстан
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Следить за порядком в стране помогают миротворческие силы ОДКБ, в состав которых входят подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии
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Улицы Алма-Аты после беспорядков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
По словам замглавы минобороны Казахстана Султана Камалетдинова, контртеррористическая операция в республике будет продолжаться до полного уничтожения террористов
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