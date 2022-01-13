Шах и акимат: почему молчит елбасы

Алма-Ата почти вернулась к привычной жизни — 13 января полиция открыла для движения площадь Республики , где с 5 по 8 января проходили наиболее ожесточенные столкновения. С восстановлением интернета мародеры начали выставлять на продажу награбленные ценности — на сайтах объявлений бум предложений купить «практически новые» телефоны и телевизоры . Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил «Известиям», что полиция начнет проверять все объявления в сети, мародеров обязательно вычислят. Между тем до сих пор неизвестно точное число жертв беспорядков — власти страны заявили лишь о 18 погибших силовиках , о жертвах среди гражданских пока не говорят. Волнует жителей республики и другой вопрос — почему «отец нации» Нурсултан Назарбаев не появляется на публике .

Два вопроса

Из здания акимата начали вывозить сгоревшую мебель и технику, сожженный правительственный корпус накрыли строительной сеткой . От пожара, который продолжался три дня, пострадали все семь этажей здания — не осталось ни одного целого кабинета.

Акимат подожгли изнутри, огонь поднимался с правого крыла, уточнил «Известиям» руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев. По его словам, общая площадь повреждений здания — 30 тыс. кв. м . Восстановление займет как минимум пять–шесть месяцев.

Сейчас, как отметил представитель управления, работы внутри проводят бесплатно — 20 городских компаний «в рамках социальной ответственности бизнеса» выделили средства и рабочих, чтобы помочь с восстановлением акимата . При этом Сапар Нурашев заверил, что сносить здание, построенное в 1980 году и признанное памятником республиканского значения, не будут.

Шах и акимат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Два вопроса, которые алмаатинцы в эти дни задают друг другу чаще других — «сколько человек погибло за дни беспорядков» и «где елбасы?» .

Точное число жертв среди гражданского населения остается неизвестным. Пока власти Казахстана заявили лишь о гибели 18 сотрудников правоохранительных органов.

9 января Telegram-канал Coronavirus2020, где публикуется официальная информация об антитеррористической операции, сообщил, что во время бесчинств погибли 164 человека. Минздрав Казахстана опроверг эти данные , уточнив, что цифры «были опубликованы по ошибке».

Правозащитница Бахытжан Торегожина начала сбор информации от родственников пропавших без вести и 13 января сообщила, что в одной только Алма-Ате за время беспорядков погибли 49 человек. Власти Казахстана пока не комментировали эти цифры. В пресс-службе акимата Алма-Аты не ответили на запрос «Известий».

Директор городской службы спасения Алма-Аты Бейсегали Жунисов заявил «Известиям», что его работники вывезли с центральных улиц как минимум 18 тел погибших .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльнар Байназаров

— На штрафстоянку города с 5 по 13 января привезли свыше 140 поврежденных во время беспорядков автомобилей. Из них 47 машин — сгоревшие, 48 — простреленные . Также пострадало 30 полицейских машин, мы их сразу отвезли в департамент внутренних дел. 32 машины взяли на площади Республики, — отметил представитель горслужбы. — Из машин сожженные кости также вывозили, да, трупы находили.

Среди сгоревших машин два инкассаторских грузовика, два автобуса, несколько карет скорой помощи, а также пассажирская газель, уточнил собеседник «Известий».

Нет ответа и на второй вопрос — где находится и почему уже две недели молчит 81-летний «отец нации» Нурсултан Назарбаев . Первый президент не появлялся в публичном поле с 27 декабря, со времени его визита в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров СНГ.

Шах и акимат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще 8 января пресс-секретарь первого лидера Айдос Укибай заверил, что елбасы все это время находится в столице и никуда не уезжал . Укибай также отметил, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с «главами дружественных Казахстану государств».

Однако затянувшееся молчание первого лидера порождает всё больше слухов. Ряд российских и казахстанских СМИ допускают, что Нурсултан Назарбаев либо мог покинуть страну на момент волнений, либо находится на лечении.

— Когда в стране во время протестов твои памятники разрушают, снимают названия улиц и закрывают корень «Нур» в названии «Нурбанка» — опасно появляться. Он и до этого не так часто появлялся на публике, — отметил в беседе с «Известиями» житель Алма-Аты Ибрагим.

Ничего необычного в том, что первого президента не слышно две недели, нет — весь прошлый год, с момента добровольного ухода с поста главы государства, он в принципе редко появляется на людях . Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал член Национального совета общественного доверия при президенте республики Талгат Калиев.

— Елбасы старается не вмешиваться в работу президента Касым-Жомарта Токаева и каждый раз это подчеркивает . Он постепенно передавал ему полномочия: главы Ассамблеи народов Казахстана, затем пост лидера правящей партии «Нур Отан», а во время беспорядков — пост председателя Совбеза. По сути, Назарбаев в общественно политической жизни страны большой роли уже не играет и не появляется, если у него нет такой необходимости, — добавил эксперт.

Шах и акимат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом он отметил: «отец нации» лично не появлялся в публичном поле всего две недели. Хотя весь прошлый год он мог не бывать на публике месяцами.

По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, молчание первого президента можно объяснить тем, что он находится в «не очень хорошей физической форме».

— Во время его визита в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ было видно, что Назарбаеву тяжело передвигаться без посторонней помощи. Потому эта версия выглядит как самая реалистичная, — поделился эксперт с «Известиями».

Воры вышли из сумрака

С тех пор, как 12 января в Казахстане восстановили доступ к интернету, на популярных сайтах объявлений появилось множество сообщений о продаже за бесценок новой техники и брендовых вещей .

Так, на сервисе Avi.kz за последние дни стало подозрительно много объявлений о продаже «совершенно новых» телевизоров и телефонов. Причем дорогостоящую технику отдают в два–три раза дешевле, чем в магазине, хотя в тексте указывают, что «практически ей не пользовались».

Правоохранители Казахстана уже начали проверку всех объявлений о продаже техники, мародеры будут найдены. Об этом «Известиям» заявил аким города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

Шах и акимат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Естественно, все правоохранительные службы сейчас как раз этим заняты, все объявления в печати, бумажные или в интернете — это полностью будет отслеживаться. Мы всех их найдем , — заверил политик.

В Казахстане после беспорядков возбуждено уже почти 500 уголовных дел, сообщили в Генпрокуратуре. При этом из них более 40 — по обвинению в организации терактов.

В СМИ между тем сообщают о перегибах: в некоторых областях республики полиция задерживала не участников беспорядков, а тех, кто пытался им помешать.

Так, портал Orda.kz написал о задержании фермера Марлена Баймагамбетова. Хотя он, по словам свидетелей, вместе с председателем «Ассоциации ветеранов афганской войны Актюбинской области» пытался успокоить агрессивную толпу перед акиматом.

Последствия мародерских налетов лучше всего видны на центральной улице Назарбаева в Алма-Ате. Здесь вандалы не тронули только книжный магазин.

Как сообщили «Известиям» очевидцы, во время беспорядков молодые люди забегали в фирменные спортивные магазины и переодевались в краденые вещи прямо там, оставляя в примерочных свою старую одежду .

— Говорят о казахской предприимчивости. Вот как она проявилась у мародеров: они выбивали деньги из одного банкомата, несли купюры в соседний аппарат, вносили всю эту краденую сумму себе на счет в «Каспи» и только после этого грабили уже второй банкомат. Двойная прибыль! — рассказал «Известиям» один из очевидцев мародерских налетов в Алма-Ате.

Шах и акимат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также 13 января журналист проекта WarGonzo Семен Пегов заявил, что власти города во время бесчинств бросили без охраны биолабораторию . По словам журналиста, «помимо административных зданий радикалы в Алма-Ате атаковали биолабораторию, созданную на деньги американских НКО».

«По непонятным причинам объект, где может разрабатываться в том числе биологическое оружие, охраняют всего три человека», — отметил военкор.

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев отрицает эти обвинения. По его словам, национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева находится под постоянной охраной.

— Все эти сообщения, слухи — неправда. Биологическая лаборатория охранялась, охраняется и будет охраняться, — подчеркнул политик .

В Алма-Ате по-прежнему действует режим ЧС, с 11 часов вечера до 7 утра — комендантский час. В большинстве соседних областей между тем режим ЧС уже отменили.