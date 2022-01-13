 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В украинских школах введут предмет «Защита Украины»
Культура
В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому
Мир
Сына королевы Великобритании лишили всех военных званий
Мир
Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу
Мир
Шольц оценил переговоры России и Запада по гарантиям безопасности
Мир
Вооруженная женщина приехала к полиции Капитолия США
Общество
Синоптик спрогнозировал выпадение до 25% месячной нормы осадков в Москве
Политика
В Совфеде назвали рутиной продление санкций ЕС в отношении России
Мир
В Ивановской области началась погрузка военных для переброски в Казахстан
Мир
В МИДе заявили о завершении мероприятий по вывозу россиян самолетами ВКС из Казахстана
/

Объекты охранения: почему миротворцы могут задержаться в Казахстане

И как России строить отношения с новыми фигурами во власти страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Объекты охранения: почему миротворцы могут задержаться в Казахстане
2022-01-13 18:45:35">
2022-01-13 18:45:35
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые самолеты с миротворцами на борту уже вылетели из Казахстана в Россию 13 января. Ожидается, что вывод миротворцев может завершиться быстрее, чем за объявленные изначально 10 дней. Правда, погодные условия или возможный форс-мажор при передаче важных объектов инфраструктуры казахстанским властям может задержать подразделения на территории страны. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в беседе с «Известиями» подчеркнул, что организация получила важный опыт проведения подобных операций. Эксперты считают, что вывод не стал преждевременным, а неоднозначные заявления одного из новых министров Казахстана не повлияют на дальнейшее сотрудничество.

Степной толк: Алма-Ата приходит в себя после беспорядков
Миротворцы ОДКБ с 13 января начнут покидать Казахстан

ОДКБ — не НАТО

13 января начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Полностью операция должна завершиться 19 января, сообщил в тот же день министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, совместный штаб уже утвердил план вывода миротворческого контингента. Ожидается, что последний рейс покинет Казахстан 18 января. Но реальные темпы будут зависеть от обстановки в стране и от передачи охраняемых объектов миротворцами местным правоохранителям. При необходимости вывод войск могут продлить на несколько дней. Пока же в сутки планируется отправлять до двух десятков транспортных самолетов с двух аэродромов — Алматы и Жетыген.

Первыми республику покинули четыре военно-транспортных самолета Ил-76МД. 13 января в Иваново вылетели подразделения 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вместе с боевыми машинами.

Объекты охранения
Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Утром 14 января с аэродрома Жетыген, расположенного в 50 км от южной столицы Казахстана, отправится домой белорусский контингент. Затем в этот же день улетят военнослужащие Армении и Таджикистана. Киргизские миротворцы в пятницу вернутся домой на своих боевых машинах сухопутным маршрутом.

Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ
Операция продлилась неделю, готовится вывод войск

В четверг в Военном институте сухопутных войск Алма-Аты провели торжественную церемонию, посвященную окончанию миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Именно на территории института размещались основная база контингента и штаб группировки. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших во время чрезвычайной ситуации в Казахстане. После этого прозвучали государственные гимны стран-участниц и впервые в таком контексте — гимн ОДКБ.

Замминистра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов во время церемонии подчеркнул, что прошедшая операция — первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был задействован для стабилизации обстановки в одном из государств-членов организации.

— Вы обеспечили охрану стратегических и других важных объектов. Благодаря этому были разгружены казахстанские военнослужащие и правоохранительные органы, которые смогли приступить к поиску, задержанию и уничтожению террористов, — сказал Мухамеджан Таласов.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась затронул вопрос о своевременности вывода союзного контингента из Казахстана.

Ситуация в Алма-Ате полностью взята под контроль. Задача выполнена. Делать выводы, нужны миротворцы или не нужны, должна та страна, которая их принимает, — заявил генсек ОДКБ. — Они здесь живут и сделали вывод, что всё стабилизировалось, и достаточно будет своих сил. В течение 10 дней, а может, и раньше — это будет зависеть в том числе от погоды — мы всех миротворцев вернем домой.

Объекты охранения
ОДКБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Подбитая целина: в Алма-Ате продолжают искать террористов
Президент Токаев завершил перестановки в правительстве и объявил о поэтапном окончании миссии ОДКБ

Отвечая на вопрос корреспондента «Известий», Станислав Зась отметил, что органы управления ОДКБ получили важный опыт по организации подобных операций. По его словам, в эти дни в реальной обстановке были обкатаны нормативные документы, которые создавались за все прошедшие годы.

ОДКБ — это не НАТО, и основная функция организации — стабилизирующая, рассказал «Известиям» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

ОДКБ не вмешивается во внутренние дела той или иной страны, это не та организация, которая ввела бы войска, а потом выдвинула список министерских постов или нефтяных компаний, которые бы хотели получить, как США в Ираке, — считает эксперт. — Да, Токаев и Казахстан удержались как государство благодаря ОДКБ и во многом — России. Но теперь казахстанское руководство и президент уверены, что ситуация нормализована, и они смогут удержать ее под контролем.

России не так уж принципиально, кто там находится у власти — президент Токаев или кто-то из Назарбаевых. Задача в том, чтобы в Казахстан не пришли радикальные и террористические организации, включая ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), заключил эксперт.

Дезорганизация турецких государств: Анкара нацелилась на Казахстан
Почему Турция опасается усиления России в регионе

Как часы

На встрече с Владимиром Путиным Сергей Шойгу уточнил, что на 14 января запланирована транспортировка партнеров России по ОДКБ.

— Завтра 14 бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят — с учетом того, что они рядом — своим ходом. Далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил, — рассказал министр обороны.

По словам президента России, миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане.

— Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны, — заметил глава государства.

Путин напомнил, что для ОДКБ это была первая операция подобного характера. При этом организации удалось выполнить поставленные задачи, которые позволят руководству Казахстана спокойно решать в диалоге с обществом вопросы социально-экономического и политического характера, добавил он.

Объекты охранения
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
«Кто свой, кто чужой»
Военным в Казахстане приходится придумывать знаки отличия, обстановка в городах еще напряженная

— Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно, — сказал Владимир Путин.

Сергей Шойгу напомнил, что под охраной миротворцев находились 14 ключевых объектов связи и энергетики, а также те, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства. Благодаря прибытию миротворцев удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, пояснил министр обороны.

Владимир Путин в этот же день провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который сообщил о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране. Январские события Владимир Путин обсудил по телефону и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

— Сейчас начинается процесс вывода сил миротворцев ОДКБ. Всё происходит в рамках договора. Мы свою миссию выполнили, и если казахские власти считают, что ситуация стабильная, задерживаться нам там не стоит. Думаю, Токаеву действительно удастся удержать ситуацию под контролем, — полагает завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Заслон и порядок: лидеры ОДКБ обсудили обстановку в Казахстане
Чем занимается миротворческий контингент и кто причастен к организации беспорядков

Кто из новеньких

Стабилизация обстановки в стране и вывод миротворцев проходят на фоне существенных изменений во власти Казахстана. 11 января Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. В состав кабмина вошел в том числе Аскар Умаров, ставший министром информации и общественного развития. Ему принадлежит авторство русофобских цитат в соцсетях. Это вызвало резкую реакцию со стороны некоторых российских чиновников. На следующий день после назначения глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать с Умаровым. В своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал, что «на космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем».

Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе, — отметил 13 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что с министрами, которых назначил Токаев, предстоит работать, взаимодействовать и углублять сотрудничество.

Появление на посту министра информации Казахстана человека, который известен своими неоднозначными высказываниями в сторону России — это некий компромисс, уравнивающий баланс сил в стране и устраняющий противоречия, уверена Инна Ветренко.

Объекты охранения
Казахстан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Министр опасности не представляет, — отметила она. — Он меньшее из всех зол. Его русофобские заявления — в прошлом. Там были и более радикальные лидеры, которых пророчили на те или иные должности в новом правительстве.

Как отметил Дмитрий Абзалов, важно то, как сейчас казахстанский министр себя поведет.

— Москва, конечно, хотела бы видеть последовательные шаги, — отметил эксперт. — Тем более что она своими действиями подтвердила статус последовательного стратегического партнера.

Чрезвычайное положение на четверг, 13 января, было отменено в трех из четырнадцати областей Казахстана. В этот же день аэропорт Алматы, временно захваченный протестующими в ходе беспорядков, возобновил пассажирские рейсы в нормальном режиме. Восстановлено и железнодорожное сообщение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022