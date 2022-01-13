Объекты охранения: почему миротворцы могут задержаться в Казахстане

Первые самолеты с миротворцами на борту уже вылетели из Казахстана в Россию 13 января . Ожидается, что вывод миротворцев может завершиться быстрее, чем за объявленные изначально 10 дней. Правда, погодные условия или возможный форс-мажор при передаче важных объектов инфраструктуры казахстанским властям может задержать подразделения на территории страны. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в беседе с «Известиями» подчеркнул, что организация получила важный опыт проведения подобных операций. Эксперты считают, что вывод не стал преждевременным, а неоднозначные заявления одного из новых министров Казахстана не повлияют на дальнейшее сотрудничество.

ОДКБ — не НАТО

13 января начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Полностью операция должна завершиться 19 января, сообщил в тот же день министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, совместный штаб уже утвердил план вывода миротворческого контингента. Ожидается, что последний рейс покинет Казахстан 18 января. Но реальные темпы будут зависеть от обстановки в стране и от передачи охраняемых объектов миротворцами местным правоохранителям. При необходимости вывод войск могут продлить на несколько дне й. Пока же в сутки планируется отправлять до двух десятков транспортных самолетов с двух аэродромов — Алматы и Жетыген.

Первыми республику покинули четыре военно-транспортных самолета Ил-76МД. 13 января в Иваново вылетели подразделения 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вместе с боевыми машинами.

Объекты охранения Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Утром 14 января с аэродрома Жетыген, расположенного в 50 км от южной столицы Казахстана, отправится домой белорусский контингент. Затем в этот же день улетят военнослужащие Армении и Таджикистана . Киргизские миротворцы в пятницу вернутся домой на своих боевых машинах сухопутным маршрутом.

В четверг в Военном институте сухопутных войск Алма-Аты провели торжественную церемонию, посвященную окончанию миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Именно на территории института размещались основная база контингента и штаб группировки. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших во время чрезвычайной ситуации в Казахстане. После этого прозвучали государственные гимны стран-участниц и впервые в таком контексте — гимн ОДКБ.

Замминистра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов во время церемонии подчеркнул, что прошедшая операция — первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был задействован для стабилизации обстановки в одном из государств-членов организации.

— Вы обеспечили охрану стратегических и других важных объектов. Благодаря этому были разгружены казахстанские военнослужащие и правоохранительные органы, которые смогли приступить к поиску, задержанию и уничтожению террористов, — сказал Мухамеджан Таласов.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась затронул вопрос о своевременности вывода союзного контингента из Казахстана.

— Ситуация в Алма-Ате полностью взята под контроль. Задача выполнена. Делать выводы, нужны миротворцы или не нужны, должна та страна, которая их принимает, — заявил генсек ОДКБ. — Они здесь живут и сделали вывод, что всё стабилизировалось, и достаточно будет своих сил . В течение 10 дней, а может, и раньше — это будет зависеть в том числе от погоды — мы всех миротворцев вернем домой.

Объекты охранения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отвечая на вопрос корреспондента «Известий», Станислав Зась отметил, что органы управления ОДКБ получили важный опыт по организации подобных операций. По его словам, в эти дни в реальной обстановке были обкатаны нормативные документы, которые создавались за все прошедшие годы.

ОДКБ — это не НАТО, и основная функция организации — стабилизирующая, рассказал «Известиям» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

— ОДКБ не вмешивается во внутренние дела той или иной страны, это не та организация, которая ввела бы войска, а потом выдвинула список министерских постов или нефтяных компаний, которые бы хотели получить, как США в Ираке , — считает эксперт. — Да, Токаев и Казахстан удержались как государство благодаря ОДКБ и во многом — России. Но теперь казахстанское руководство и президент уверены, что ситуация нормализована, и они смогут удержать ее под контролем.

России не так уж принципиально, кто там находится у власти — президент Токаев или кто-то из Назарбаевых. Задача в том, чтобы в Казахстан не пришли радикальные и террористические организации, включая ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), заключил эксперт.

Как часы

На встрече с Владимиром Путиным Сергей Шойгу уточнил, что на 14 января запланирована транспортировка партнеров России по ОДКБ.

— Завтра 14 бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят — с учетом того, что они рядом — своим ходом. Далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил, — рассказал министр обороны.

По словам президента России, миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане.

— Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны, — заметил глава государства.

Путин напомнил, что для ОДКБ это была первая операция подобного характера. При этом организации удалось выполнить поставленные задач и, которые позволят руководству Казахстана спокойно решать в диалоге с обществом вопросы социально-экономического и политического характера, добавил он.

Объекты охранения Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи. Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно, — сказал Владимир Путин .

Сергей Шойгу напомнил, что под охраной миротворцев находились 14 ключевых объектов связи и энергетики, а также те, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства. Благодаря прибытию миротворцев удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, пояснил министр обороны.

Владимир Путин в этот же день провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который сообщил о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране. Январские события Владимир Путин обсудил по телефону и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

— Сейчас начинается процесс вывода сил миротворцев ОДКБ. Всё происходит в рамках договора. Мы свою миссию выполнили, и если казахские власти считают, что ситуация стабильная, задерживаться нам там не стоит. Думаю, Токаеву действительно удастся удержать ситуацию под контролем, — полагает завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Кто из новеньких

Стабилизация обстановки в стране и вывод миротворцев проходят на фоне существенных изменений во власти Казахстана. 11 января Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. В состав кабмина вошел в том числе Аскар Умаров, ставший министром информации и общественного развития. Ему принадлежит авторство русофобских цитат в соцсетях. Это вызвало резкую реакцию со стороны некоторых российских чиновников. На следующий день после назначения глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать с Умаровым. В своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал, что «на космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем».

— Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе, — отметил 13 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что с министрами, которых назначил Токаев, предстоит работать, взаимодействовать и углублять сотрудничество.

Появление на посту министра информации Казахстана человека, который известен своими неоднозначными высказываниями в сторону России — это некий компромисс, уравнивающий баланс сил в стране и устраняющий противоречия, уверена Инна Ветренко.

Объекты охранения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Министр опасности не представляет, — отметила она. — Он меньшее из всех зол. Его русофобские заявления — в прошлом. Там были и более радикальные лидеры, которых пророчили на те или иные должности в новом правительстве.

Как отметил Дмитрий Абзалов, важно то, как сейчас казахстанский министр себя поведет.

— Москва, конечно, хотела бы видеть последовательные шаги, — отметил эксперт. — Тем более что она своими действиями подтвердила статус последовательного стратегического партнера.