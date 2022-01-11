«Кто свой, кто чужой»

По ситуации в Казахстане сделаны выводы — 10 января представители властей республики заявили, что протесты «послужили лишь дымовой завесой», ей воспользовались криминальные группы, которые выступили авангардом противостояния с силами правопорядка. Затем последовали точечные террористические атаки , пояснил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин. Обстановка в стране, по его словам, остается напряженной. В понедельник ситуацию обсуждали и на заседании лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил: конституционный порядок в стране восстановлен, но антитеррористическая операция продолжается.

Ситуация в Нур-Султане и Алма-Ате, как убедились корреспонденты «Известий», еще далека от нормальной: по-прежнему нет стабильного интернета — его включают по расписанию на четыре часа утром. Закрыты все обменники валюты, в центре города не работает ни один банкомат, прилегающие к сожженному акимату районы патрулируют группы военных . Самое непривычное для Средней Азии — пустота: ни на рынках, ни на улицах, ни во дворах никого нет.

«Документы проверяют у каждого»

— Хоть на ковре-самолете готова лететь, в шестой раз приезжаю в аэропорт — всё время отменяют рейсы . Сначала было Шереметьево, потом Домодедово, теперь вот и Внуково. Только Жуковский не посмотрела, — женщина в меховой шапке у гейта №20 нервничает и периодически оглядывается на табло вылета.

Оглядываюсь и я. Для меня это уже третья попытка добраться до Алма-Аты, эпицентра беспорядков . Аэропорт крупнейшего города страны закрыли на неопределенный срок, с 8 января воздушные гавани Алма-Аты и соседнего Талдыкоргана контролируют военные. Рейсы из Москвы отменяют.

План добраться до города через Бишкек — до него 40 км — также не сработал: Казахстан ужесточил контроль на границе с Киргизией , закрыв три из пяти КПП. Коллеги-журналисты из других изданий рассказали, что за проезд в Казахстан пограничники, не уточняя с какой стороны, просили до $1,5 тыс. с человека.

Кто — свой, кто — чужой Сотрудники полиции и военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

В итоге вылетаем в республику только 9 января рейсом в Нур-Султан. Оттуда добираться до Алма-Аты решено поездом — пока это единственный способ доехать из одной столицы в другую .

В аэропорту Нурсултан Назарбаев длинные очереди в 30–40 человек у стоек Air Astana. На табло вылетов преобладает желтый цвет — им помечены отмененные рейсы. У всех выходов стоят военные, на выезде и парковке дежурит бронетехника.

— Сейчас пробки на всех въездах в Нур-Султан, документы проверяют у каждого, багажники смотрят, знакомый парниша три часа со стороны Павлодара стоит , — рассказал «Известиям» таксист Нурек по пути из аэропорта на ж/д вокзал.

Мосты, связывающие новую и старую части Нур-Султана, контролируют военные. Их становится сильно больше к 11 вечера, когда начинается комендантский час.

— Тормозят реально всех, если выйдешь на улицу вечером. Если уважительная причина — за лекарством или еда кончилась, дадут штраф небольшой — до 5 тыс. ваших рублей. Если без причины, могут и забрать , — предупреждает нас Нурек.

На старом ж/д вокзале ажиотаж — в фойе около двух сотен человек, пытающихся добраться до Атырау, Шымкента, Усть-Каменогорска. Больше всего желающих уехать в Алма-Ату — хотя до нее добираться 15 часов. На фоне нестабильного авиасообщения многие предпочитают ехать на ночных поездах. Добираться по Сары-Арки («желтой степи») зимой на машине крайне небезопасно, а с проверками на въездах во все крупные города — еще дольше, чем на поезде.

«С внуками спали на матрасах в ванной»

«У окна не садись», — советуют мне охранники в отеле . Они расположились за столом у входа и напряженно смотрят на проезжающие мимо машины. Один из них зашторивает большие окна лобби, отодвигает подальше столики и приглушает свет.

— Террористы переодеваются в военную форму и расстреливают людей, настоящие военные каждый день придумывают отличительные знаки, чтобы понимать, кто свой, кто чужой , — рассказали нам охранники.

Самое непривычное в Алма-Ате — абсолютная пустота, без единого прохожего. С заходом солнца закрываются все продуктовые магазины, более менее открывшиеся для посетителей только 10 января . Во всем городе работают только три круглосуточные аптеки.

Днем в городе также безлюдно . Группы по двое-трое замечаю только во внутренних дворах, у подъездов. В основном это собачники или пенсионеры.

— Мы живем в новостной изоляции, по телевизору толком не говорят, что происходит. Интернет включают на четыре часа утром, — рассказали «Известиям» две жительницы центра Алма-Аты, выгуливающие питомцев.

Днем интернета нет нигде, ни проводного, ни Wi-Fi. СМС и звонки, как выяснили «Известия», доступны, однако аппараты для пополнения счета и банкоматы во всех городах не работают. Закрыты также пункты обмена валюты . В некоторых магазинах расплатиться можно банковской картой либо через приложение местного банка Kaspi. Однако в большинстве магазинов и отелей принимают только наличные.

— Выхожу, звоню соседям по лестничной клетке, все собираемся у подъезда, курим и обмениваемся новостями, кто что узнал. Детей не выпускаем, они сидят, вцепившись в окна , — мои собеседники живут в доме прямо у площади Республики, где проходили наиболее ожесточенные столкновения мародеров и полиции.

— Когда тут всё началось, стреляли прямо по окнам — вот следы от пуль на балконе второго этажа. А тете Вере попали в окно пятого, видите? Мы с внуками спали на матрасах в ванной , деда отправили к соседям на другую сторону дома, — рассказала «Известиям» жительница дома на площади.

У них во дворе три сгоревших легковушки. На водительском сидении одной из них записка от руки — «Просьба не убирать мой автомобиль с места происшествия» — и номер телефона.

На выезде со двора другая легковушка — на лобовом стекле следы от пуль, на водительском сидении — пятна крови. У машины скручены номера.

«Вынесли всю кассу и всю пиццу»

Периметр всего центрального района оцеплен полицией, посередине возвышается черное, полностью выгоревшее здание акимата . Его снимать стражи порядка не разрешают и просят удалить снимки. У других прохожих полицейские проверяют телефоны, в частности переписки в Telegram и фотогалерею — видимо, так вычисляют сторонников террористов.

По краям площади — обугленные окна бизнес-центра «Алма-Аты Капитал Инвест» и офиса телекомпании Qazaqstan. Террористы планировали захватить телевещание, но полиция это вовремя пресекла.

Особенно сильно пострадало здание с транспарантом «Благодаря сплоченности народа построено сильное, независимое и процветающие государство» — последнее слово выгорело и оторвалось.

Проходим ближе к сгоревшим зданиям. В парке у прокуратуры настоящий военный в гражданской одежде протягивает нам фото своего коллеги и спрашивает, не видели ли мы его .

— Он попал в замес 6-го числа, с тех пор никакой связи с ним, у него двое детей , — уточняет мужчина.

Вокруг нас ходят сотрудники коммунальных служб и собирают расколотую брусчатку — участники беспорядков метали массивные плитки в полицию. На некоторых из них — следы запекшейся крови. По предварительным данным, в ходе столкновений погибли 17 силовиков.

Кто — свой, кто — чужой Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате Фото: РИА Новости/Расул Назыров

— В первую ночь мародеры грабили пекарни и винные магазины, всё, что связано с едой и алкоголем, — рассказал «Известиям» один из военных, патрулирующих улицы центра.

В подтверждение он указал на разбитые витрины пиццерии и винного бутика — оба заведения расположены напротив акимата.

— Это у нас землетрясение было, — пытается шутить официантка из пиццерии, показывая на разбитые витрины. — Вынесли всю кассу и всю пиццу, даже замороженные заготовки теста унесли. На всех стенах следы от пуль. Хорошо хоть никого не было внутри .

Между тем постепенно вырисовывается картина произошедшего в республике. Как отметил 10 января госсекретарь Казахстана Ерлан Карин, в отношении страны был проведен новый вид сценария: протестами воспользовались некие силы, причем не только внешние, но и внутри Казахстана — они использовали криминалитет, ударные террористические группы, «подготовленные приемы информационного воздействия» . По данным МИДа республики, среди террористов были люди, прошедшие горячие точки.

О том же говорили и на заседании ОДКБ 10 января. Там Владимир Путин заявил, что во время атаки использовались технологии силовой информационной поддержки беспорядков, которые были известны по майдану . По его словам, была видна работа хорошо организованных групп боевиков, причем некоторые из них прошли подготовку в лагерях террористов за границей.

— Достаточно серьезный риск сохраняется, все службы приведены в полную готовность. На улицах нашей столицы, в принципе, заметно это напряжение. Поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность, — уточнил Ерлан Карин .

В 9 вечера, за два часа до наступления комендантского часа, в Алма-Ате включили сирены и усилили военный патруль на улицах. Интернет так и не появился.

Эльнар Байназаров, Алма-Ата