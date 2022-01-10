Заслон и порядок: лидеры ОДКБ обсудили обстановку в Казахстане

Для организации беспорядков в Казахстане использовались методы, присущие «майданным» технологиям. Об этом Владимир Путин заявил 10 января во время внеочередной сессии ОДКБ . По словам российского президента, ситуацию в постсоветской республике необходимо расценивать как агрессию против суверенного государства. На этом фоне развертывание миротворческих сил ОДКБ стало легитимным шагом с точки зрения международного права. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, произошедшее в Казахстане — попытка цветной революции, в которой принимали участие зарубежные спецслужбы.

Внешний фактор

В первый день после новогодних праздников на фоне обострения ситуации в Казахстане лидеры стран ОДКБ собрались на внеочередной саммит . Мероприятие прошло под председательством Армении. Участники встречи в целом сошлись во мнении, что кризис в постсоветской республике не связан с недовольством граждан по поводу цен на сжиженный газ, которое спровоцировало протесты в начале января.

— Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы . Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели, — заявил Владимир Путин.

В целях дестабилизации обстановки «активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов» , добавил он. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что в беспорядках в республике участвовали иностранные боевики.

Заслон и порядок Сожженная машина на улице в Алма-Ате Фото: РИА Новости/Sputnik

— С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана . Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя, — заявил он. — Это практика международных террористов известного происхождения: именно таким образом они заметают свои следы . Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти.

Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. При этом террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов, добавил он. Казахстан расценивает спровоцированные беспорядки как попытку государственного переворота, которая готовилась длительное время.

— В Алма-Ате и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания департамента внутренних дел в Алма-Ате продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алма-Ате было захвачено семь оружейных магазинов, — рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Сейчас конституционный порядок в республике восстановлен , заверил он коллег, х отя антитеррористическая операция в стране по-прежнему продолжается . По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, в расшатывании ситуации в Казахстане непосредственно замешаны западные спецслужбы, которые заинтересованы в создании очагов напряженности вокруг России.

— Те же дорожные карты, те же инструкции, которые применялись на Украине или в Белоруссии, сейчас появились и в Казахстане. При этом Казахстан — не последняя страна, где будут попытки расшатать ситуацию , — сказал «Известиям» парламентарий. — Сегодня есть задача по реализации программы «АнтиРоссия». Западные спецслужбы, прежде всего две основные — это АНБ и MI6, управляют процессом. Все остальные находятся на подхвате и выполняют черновую работу. Это касается в том числе и польской разведки, а также СБУ.

Нет сомнения, что произошедшие в Казахстане — это попытка проведения цветной революции , отметил в беседе с «Известиями» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, зарубежный след очевиден, и уже сейчас известно, что в дестабилизации обстановки было задействовано сразу несколько организаций, контролируемых США .

— Речь идет, в частности, о «Демократическом выборе Казахстана», Oyan, Qazaqstan и ряде других. Они участвовали в подготовке беспорядков. Определенный кол-центр действовал с территории Украины. Он контролировал чаты, через которые координировались протестные акции, — пояснил политолог.

Заслон и порядок Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

По словам эксперта, уличные беспорядки действительно приобрели характер террористических действий.

— Есть отдельные сообщения о появлении в Казахстане террористов-наемников из дальнего зарубежья. Об этом, в частности, говорят местные жители. Один из них, например, сказал, что видел группу людей, которые с акцентом говорили на русском и не понимали казахского, а внешне были похожи на афганцев. Кроме того, врачи в больницах сообщали, что среди госпитализированных есть лица, которые не знают ни казахского, ни русского, а внешность у них «не местная», — добавил Никита Мендкович.

К слову, президент Казахстана пообещал представить мировому сообществу конкретные доказательства подготовки террористической агрессии .

Время ОДКБ

Владимир Путин согласился, что сложившаяся ситуация, по сути, стала агрессией против суверенного государства, в результате чего в республику и были направлены миротворческие силы по линии ОДКБ . Контингент Коллективных миротворческих сил отправился в Казахстан на ограниченный по времени период. После выполнения своих функций он будет выведен с территории республики, пояснил российский лидер.

Главы стран ОДКБ рассматривают совместные действия как легитимную акцию с точки зрения международного права. Подразделения организации находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со ст. 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года , заметил Владимир Путин.

— Ею предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную, а мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма. О ткуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты? — сказал Владимир Путин.

По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, развертывание контингента миротворцев в полном объеме было завершено 9 января. Помимо российских военнослужащих в республике находятся подразделения из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана . В общей сложности в Казахстане сосредоточено порядка 2500 миротворцев ОДКБ.

Заслон и порядок Личный состав из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В частности, в состав контингента вошли наиболее подготовленные подразделения ВДВ России, которые имеют реальный боевой опыт, уточнил глава РФ. Руководит действиями Коллективных сил в Казахстане командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Миротворческий контингент взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними местных властей. Между тем казахстанские силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения, пояснил Владимир Путин.

— То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране , — подчеркнул он.

На фоне кризиса в Казахстане президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал наращивать миротворческий потенциал организации. Кроме того, он выступил за ревизию в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму .

— Сегодня, как никогда, в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования, — сказал Александр Лукашенко, призвав прежде всего Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане.

По информации белорусской стороны, именно в этой среднеазиатской республике могут повториться аналогичные события.

— Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане — не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств, я здесь согласен с Александром Григорьевичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций, — поддержал белорусского лидера Владимир Путин.

В результате беспорядков в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых структур, сообщил Касым-Жомарт Токаев. В этот же день МВД республики говорило о 17 погибших силовиках. По данным президента страны, более 1,3 тыс. получили ранения, есть жертвы и среди мирного населения. Кроме того, по всей стране также пострадали 1270 субъектов бизнеса, разграблено более 100 торговых центров и банков, сожжено около 500 машин полиции. По словам Касым-Жомарта Токаева, был причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия.