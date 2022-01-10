Творение мира: как живет Казахстан под охраной военных ОДКБ

9 января в Казахстане завершилось развертывание коллективных миротворческих сил ОДКБ. Военные из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана приступили к охране стратегических объектов — по информации "Известий", отдельный план действий был разработан для обеспечения безопасности космодрома Байконур. Власти Казахстана уже заявляют о стабилизации обстановки в стране, а военные эксперты отмечают, что избежать развития событий по сценарию террористов, который уже был продемонстрирован в ближневосточных государствах, помогла именно быстрая реакция ОДКБ.

О том, как живет Казахстан под охраной миротворческих сил — в материале "Известий".

«Они пришли нам помогать»

К концу первой недели нового года южная столица Казахстана уже мало похожа на город, где всего лишь несколько дней назад бесновались погромщики и звучали выстрелы. В воскресенье на улицах Алма-Аты воцарилась тишина — свободные дороги, редкие прохожие неспешно идут по своим делам. Но большинство жителей всё еще предпочитают лишний раз не выходить из дома — тем более, пока предприятия и многие магазины закрыты. Работающие торговые точки принимают только наличные, и тем, у кого нет запаса купюр, приходится непросто: большинство банкоматов либо разграблены, либо в них нет денег.

Напоминанием о том, что еще недавно ситуация в городе была чрезвычайной, служат бронетранспортеры и бронеавтомобили, стоящие на важных точках. Миротворцы ОДКБ взяли под охрану аэропорт, российское консульство, объекты инфраструктуры.

О завершении развертывания контингента 9 января сообщил командующий миротворческой группировкой ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, военные останутся в стране до полной стабилизации обстановки.

В этот же день завершилось и формирование единого штаба миротворческой операции ОДКБ, сообщили источники «Известий» в Минобороны. В состав штаба вошли представители всех воинских контингентов стран организации, а также военнослужащие и гражданский персонал силовых структур Казахстана, уточнили собеседники редакции. По их данным, штаб уже приступил к выполнению «поставленных перед ним задач».

Конечно, в городе то и дело встречаются места, где с первого взгляда видишь — здесь был настоящий погром. Одно из них — торговый центр "Март" в старом центре. В ночь на 6 января толпа разбила двери и разнесла все, что было внутри. Каждая витрина окружена горами осколков. Вскрыли даже терминал для пополнения счетов и унесли оттуда все деньги.

— Мы были в этом торговом центре 5 января, надо было снять наличные в банкомате, — вспоминают Дмитрий Зехов и Мария Бекасова, проживающие в этом районе. — Всё работало, ходили люди. Утром следующего дня все было сломано — разгромленный базар, ломбард, магазины. Пошли к банкомату снять деньги — он валяется раскуроченный. Было очень страшно, все эти дни почти не выходили, смотрели новости по телевизору. Когда сообщили о вводе миротворцев, поначалу было тревожно: думали, воевать начнут. Но сейчас видим, что они просто охраняют. Теперь мы чувствуем себя, конечно, спокойнее. Но иногда думаешь: может, боевики сейчас где-нибудь бегают. От этого не по себе. Думаю, беспорядки, убийства были спровоцированы приезжими из-за рубежа. У жителей Алма-Аты менталитет другой. Некоторые местные могли воспользоваться ситуацией и поучаствовать в мародерстве, но насилие — не про них.

Творение мира Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре «Март» в Алма-Ате Фото: РИА Новости

Больше всего жителей сейчас занимает вопрос, как прожить следующие 10 дней, что будет действовать чрезвычайное положение и комендантский час. Люди живут на сбережения, которые есть не у всех, и очень ждут возвращения на работу.

— Налички нет, продуктов в тех магазинах, что открыты, нет. Ни молока, ни муки, ни круп, — говорит Мария Бекасова. — Очень хочется, чтобы всё это поскорее закончилось.

Преподавательница химии Жанар Суанбекова живет в Алма-Ате с рождения. Всю последнюю неделю она провела дома — ухаживала за больной мамой. По ее словам, будучи человеком религиозным, страха Жанар не испытывает, но прибытие контингента ОДКБ придает ощущение спокойствия.

— Они же миротворцы и пришли нам помогать, — говорит женщина. — Террористы из Сирии и Афганистана понаехали сюда с оружием, хотели военный переворот сделать. Слава богу, наш народ остался в мире и согласии. Я уверена, что все, кто участвовал в бесчинствах, не местные. Мы, алмаатинцы, очень дружный народ.

Пара средних лет из пригорода Алма-Аты свои имена называть не хочет — претензий к властям Казахстана у них немало, но беспорядки вызвали еще большее возмущение.

— Начали на простых людей нападать, базары крушили, — наперебой рассказывают они. — А больницы зачем разбомбили? Больницы при чем?

Бандиты были в основном приезжими, говорит 72-летний Абдулла Каримов. Уйгур по национальности, 10 лет назад он переехал в Алма-Ату из Ташкента.

— Но ведь были местные, которые им помогали, — сетует он. — А мародеры-то кто? Жрать-то хочется, одежду хочется, а все нищие. Говорят, они пили, все пьяные были...

«Главное — добраться до дома»

Транспортные самолеты Ил-76МД, которые доставили в Казахстан последние подразделения десантников и технику, возвращаются в РФ не пустыми. Из Казахстана вывозят российских граждан, которым не повезло оказаться в республике в эти дни. Первыми тремя рейсами из аэропорта Алма-Аты на родину вернулось 500 человек.

Школьницы из Екатеринбурга Соня Абрашкина и Сара Джарич приехали сюда с родителями на праздники покататься на лыжах. Но отдыхать пришлось недолго.

— Пятого числа услышали взрывы, очень испугались, — рассказывают девочки, — Не знали, что происходит, что будет дальше. По ночам были слышны сирены. Стало гораздо спокойнее, когда увидели российских военных. Жаль, конечно, что не успели побывать там, где хотели. Но сейчас главное — добраться до дома, мы очень волнуемся.

Местный житель Дмитрий Комнин провожает на рейс до Москвы свою дочь. Она гражданка России, в Алма-Ату приехала провести праздники с отцом.

— Все дни сидели дома, чтобы не нарываться — толпа была неадекватная, — рассказывает о "каникулах" собеседник "Известий". — Когда узнали, что ОДКБ направляет войска, в людей вселилось спокойствие. Не знаю, можно ли было своими силами со всем этим справиться. Да и жертв могло бы быть больше. Сейчас в городе тихо, главное неудобство — отсутствие интернета. Из-за этого трудно снять наличные.

Творение мира Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты Фото: РИА Новости/Василий Крестьянинов

По данным на 9 января, в консульство РФ подали заявки с просьбой о вывозе 1 600 российских граждан. С 10 января военно-транспортная авиация России продолжит выполнять рейсы в Москву. Примечательно, что среди вылетевших есть даже гражданин Франции. Константин Ландо называет себя "русским французом". По его словам, сначала он обратился за помощью во французское посольство, но там ему помочь не смогли: Константину даже показалось, что европейцы не совсем понимают, что на самом деле происходит в Казахстане.

Россиянин Алексей Фролов уже покинул Казахстан на военном борту. По его словам, пару дней назад он и его семья вдруг оказались в одной из самых горячих точек на планете. Чтобы успокоить детей, Алексей говорил им, что стрельба за окном — это фейерверки.

В субботу, 8 января, из Байконура в Москву была доставлена группа из находившихся там 30 российских курсантов и студентов. Как пояснили "Известями" источники в российском военном ведомстве в настоящее время разработан план защиты Байконура, туда уже начали прибывать первые подразделения ВДВ. Они займутся охраной технических объектов космодрома, а также социальной и гуманитарной инфраструктуры в самом городе. Ранее сообщалось, что хотя ситуация в нём оставалась спокойной, администрация объявила о повышенном («синем») уровне террористической угрозы.

«До полного уничтожения»

На брифинге днем 9 января замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что обстановка в стране стабилизировалась и находится под контролем, но проведение контртеррористической операции будет продолжено до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка на всей территории. Развертывание миротворцев ОДКБ позволило высвободить силы местных правоохранителей для противодействия террористам.

В двухмиллионной Алма-Ате продолжается зачистка территории от мародеров и вооруженных лиц. На всех дорогах, ведущих в город, выставлены блокпосты. Местные правоохранительные органы отчитались о завершении очистки двух районов и изъятии 118 единиц оружия. В Алматинской области им также удалось задержать отряд из 20 человек, вооруженных пятью автоматами Калашникова, винтовками, обрезами и пистолетами Макарова.

Задержания мятежников продолжаются и в других городах республики, где случились вооруженные бунты.

Для ОДКБ это первая реальная операция миротворческих сил. То, что отрабатывалось на протяжении многих лет на полигонах, к сожалению, стало востребовано в Казахстане, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Войска миротворческих сил ОДКБ будут решать задачи охраны и обороны стратегически важных объектов, — рассказал эксперт. — В частности, это предприятия энергетического комплекса, в том числе атомные. Будут взяты под охрану станции слежения за космосом, космодром Байконур, полигон Сары-Шаган, а также важные военные объекты. На территории Казахстана есть уранодобывающие предприятия, теракт или техногенная катастрофа на которых могут нанести вред не только республике, но и ее соседям. Вторая задача — предотвратить появление на территории Казахстана террористического псевдогосударства по типу ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). На территории Казахстана немало радикальных мусульманских террористов, получивших опыт в Ираке, Сирии или Афганистане.

Творение мира Подразделение российского контингента миротворческих сил ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) на аэродроме в Алма-Ате. Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Стабилизация обстановки позволила заняться подсчетом жертв и ущерба. По данным минобороны страны, на 9 января в перестрелках с боевиками погибли двое и были ранены 163 военнослужащих. МВД сообщило о гибели 16 своих сотрудников. Минздрав страны в воскресенье сообщил о 164 жертвах беспорядков. Правда впоследствии это заявление было отозвано.

По официальной информации, за участие в беспорядках задержаны 6 тыс. человек, многие из них иностранцы. Непосредственный ущерб бизнесу от погромов и отключения интернета предварительно оценивается в сотни миллионов долларов.

— ОДКБ сработала невероятно эффективно и качественно, союзники по организации серьезно и быстро помогли Казахстану, — отметила в беседе с "Известиями" завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Такая помощь была необходима не только для Казахстана, но и России. Наша страна имеет протяженную границу с этой республикой, и дестабилизация обстановки несет потенциальную опасность для всего юга РФ. Уверена, операция пройдет успешно. На севере Казахстана уже спокойно. Еще не отменили чрезвычайное положение в Нур-Султане, хотя там и не было больших беспорядков. Но это столица, поэтому режим ЧС там — в большей степени превентивная мера.

Юг после зачистки тоже вернется к нормальной жизни. Она уже начинает налаживаться. По данным эксперта, уже есть информация о студентах из Казахстана, которые учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга — они собираются вернуться в Россию после новогодних каникул и продолжить учебу. Проблем с выездом из страны у них не будет.

Справка «Известий» Во входящий в ОДКБ Казахстан перебросили миротворческие подразделения всех пяти остальных стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Таджикистан прислал 250 военнослужащих, Киргизия — 150, из Армении прилетели около 100 человек. От Белоруссии задействована рота из состава Сил специальных операций. Российское Министерство обороны направило в Казахстан миротворческие подразделения быстрого реагирования из состава частей воздушно-десантных войск. Среди них подмосковная 45-я бригада ВДВ специального назначения, 31-я воздушно-десантная бригада ВДВ из Ульяновска и 98-я воздушно-десантная дивизия из Иваново. Главную роль в быстром развертывании операции ОДКБ сыграла военно-транспортная авиация ВКС России. Одновременно работали свыше 70 тяжелых самолетов Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124 «Руслан». С их помощью доставили всех военных РФ и других стран Организации вместе с боевой техника, включая бронированную. Материально техническое обеспечение и снабжение группировки взяла на себя принимающая сторона. Белорусские миротворцы развернулись на аэродроме под Алма-Атой. Контингент ОДКБ начал коллективные тренировки по предотвращению захвата международного аэропорта бывшей столицы Казахстана. На развернутых блокпостах военные ОДКБ дежурят совместно с казахстанскими правоохранителями, которые помогают им в проверке документов. Непосредственно в контртеррористической операции миротворцы не задействованы.

Предотвращенный сценарий

Протесты в Казахстане начались 2 января. Первоначально, участники митингов выступили с экономическими требованиями, особенно против роста цен на сжиженный газ. Несмотря на удовлетворение части их претензий и отставки правительства, вскоре акции переросли в беспорядки и погромы, наиболее активные на юге страны.

Пик беспорядков пришелся на 5 января и следующую ночь. Протестующие и бандиты сожгли административные здания в Алма-Ате, включая бывшую резиденцию президента страны, захватили аэропорт. Им удалось ворваться в несколько полицейских участков и здание Комитета национальной безопасности, завладеть в них стрелковым оружием и гранатометами. Произошло несколько атак вооружённых отрядов на СИЗО и военные части в других регионах страны, в том числе на Академию погранслужбы.

По просьбе властей Казахстана для помощи в стабилизации обстановки в ночь на 6 января был начат ввод миротворческих сил ОДКБ.

Творение мира Погрузка военной техники из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Иваново-Северный в Ивановской области. Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— Без быстрой реакции ОДКБ последствия оказались бы на порядки тяжелее, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Международные террористические группировки давно научились эксплуатировать протестные настроения и ввергать в хаос целые страны на Востоке. Мы видели, как это произошло в Сирии и Ираке. Для этого используют «спящие» ячейки, экстремистскую религиозную пропаганду среди молодежи и беднейших слоев населения.

Неуверенность и неготовность действовать полиции и армии в этих странах привели к разоружению в начальный период конфликтов целых воинских частей и быстрому формированию хорошо оснащенных боевых отрядов террористов и экстремистов, бороться с которыми пришлось потом годами. Именно такой сценарий удалось предотвратить в соседнем государстве, с которым у нас тысячи километров фактически прозрачной границы, подчеркнул эксперт.

За выходные правительство Казахстана объявило о серьезной стабилизации обстановки и восстановлении контроля над всеми региональными администрациями (акиматами) страны. Возобновлено железнодорожное сообщение. С понедельника, 10 января, в бывшем эпицентре беспорядков Алма-Ате запустят общественный транспорт. Но пока остаются закрытыми для регулярных рейсов аэропорты крупнейших городов.