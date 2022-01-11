Подбитая целина: в Алма-Ате продолжают искать террористов
В Алма-Ате стало спокойно — из центра города исчезли военные патрули, ночью еще частят сирены полиции, но перестрелок больше не слышно. 11 января в крупнейшем городе Казахстана открылись практически все продуктовые магазины и кафе. В стране уже сутки не отключают мобильный интернет и не ограничивают работу иностранных сим-карт. Но по-прежнему не работают банкоматы и пункты обмена валюты — витрины центральных банков Алма-Аты заколочены фанерой. В сгоревшем здании акимата, как рассказали «Известиям» сотрудники полиции, продолжают находить тела погибших — поиски еще не завершены. Между тем президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 января провел перестановки в правительстве и объявил, что миротворцы ОДКБ покинут республику в течение ближайших двух недель.
«На головах несли кресла из кофеен»
У центрального морга Алма-Аты с самого утра стоит с десяток автомобилей — легковушки и три «пазика», трансформированных в катафалки. За закрытыми воротами морга дежурит полицейский в бронежилете с автоматом наперевес. Прямо перед ним, практически под дулом, стоит большая — в 15-20 человек — группа мужчин и женщин.
— Вот какое тебе дело, а? Журналист. Ты напишешь и забудешь. А у людей тут горе, тут наши дети лежат, понимаешь? — пожилой мужчина с красными глазами вежливо просит меня удалиться.
Окружающие молча провожают взглядом и озираются на солдат, охраняющих морг.
— Детей использовали как пушечное мясо. Кто использовал? А я знаю? Ну уж, наверное, те, кто на мирные демонстрации пришел с топорами и автоматами, — сетует таксист Талгат, увозящий меня от морга.
— Это точно были не алмаатинцы. Я казашка, живу уже 30 лет в Казахстане, точно могу отличить казахов от приезжих. 5 и 6 января я была в пекарне рядом с площадью — я тут работаю, пришла закрыть заведение и спасти аэропресс. Я сама видела, как они шли, спрашивали как проехать куда-то. Ко мне они зашли попросить воды, говорили на казахском с сильным акцентом. И глаза у них были красные, наверное, от слезоточивого газа. Но это точно не наши ребята были, — рассказала «Известиям» бариста из пекарни на площади Республики.
По ее словам, между собой мужчины разговаривали не на казахском. Некоторые парни были в арафатках. Все они скрывали лица.
— Надо сказать, что пятого числа у нас был мирный митинг. Я сама на него пошла. Мы рисовали на плакатах лозунги, пели гимн. Конечно, были парни с горячей кровью, они пытались кричать, агитировать, ломать уличную мебель. Но старшие их останавливали, все говорили: это наш город, не надо провокаций, только мирный митинг, — собеседница «Известий» просит не снимать ее лица: боится, что задержат за участие в акциях.
В тот же день, ближе к вечеру, отметила девушка, к акимату приехали несколько джипов и микроавтобусов. Вышедшие оттуда люди начали раздавать оружие и пошли на заграждения полиции. Через несколько минут загорелся акимат, сначала правое крыло, потом огонь охватил все здание. Было очень много выстрелов, подчеркнула свидетельница событий.
— Мародеры грабили все магазины на своем пути — зашли в «Соломон», утащили оттуда мужские костюмы дорогие, шли прямо в них по улице. На головах несли кресла из кофеен, причем, шли такие довольные, радовались добыче, — рассказала «Известиям» Динара, также наблюдавшая за событиями в центре города.
На площади перед акиматом с самого утра дежурят эвакуаторы. Практически каждая машина на импровизированной штрафстоянке — с пулевыми отверстиями в лобовом стекле. К некоторым авто приходят владельцы и вместе с полицейскими составляют опись для подачи заявлений в страховую.
Среди автомобилей на площади есть и машины без номерных знаков. Как ранее уточняли в полиции Казахстана, именно на таких авто без госномеров по стране передвигались и передвигаются террористы — сообщения о задержаниях приходят каждый час.
Из открытых багажников некоторых автомобилей видно награбленную технику — она с ценниками. Владелец этого авто с простреленным лобовым пытался увезти с собой микроволновую печь и монитор. В другой машине замечаю три десятка украденных наушников и лампочек.
— Ночью ворвались к нам и похитили женскую бижутерию на сумму свыше миллиона рублей. Кассу мы успели инкассаторам до этого отдать, поэтому деньги не потеряли. 70% всего товара украли. Хорошо хоть все застраховано было, — рассказала «Известиям» представительница одного из бутиков в ЦУМе.
«Ночью в наш двор приехали мародеры на КамАЗе, вытащили что смогли унести, остальное побросали и убежали. Утром мужики вышли, посмотрели, там плазмы лежат, микроволновки. Битые, конечно, но нормальные, рабочие. И все соседи, кто что успел, забрали», — подслушиваю разговор в фойе отеля, куда привезли работников ЖКХ из соседних областей.
«Его нашли на крыше акимата»
11 января впервые с начала антитеррористической операции на площади Республики сняли оцепление — можно обойти ее по периметру, но снимать фото и видео нельзя, уточняет полицейский в мегафон.
Вместе с фотографом осторожно, одними из первых, исследуем сгоревший правительственный квартал. Подойти вплотную к акимату не дают полицейские — дальше битое стекло. В черном от копоти здании еще продолжаются поиски погибших.
— А я вас помню. Вчера мы у вас спрашивали про пропавшего военного. Сегодня утром его нашли на крыше акимата — задохнулся от продуктов горения, — рассказал «Известиям» один из полицейских, патрулирующих вход в правительственный корпус.
На гранитном бордюре аккуратно сложены обугленные металлические щиты, черные каски, сорванные погоны и противогазы.
— Это то, что украли у силовиков во время беспорядков. А некоторые сняли с убитых, — коротко объясняет полицейский.
По всему периметру площади продолжается зачистка территории — коммунальные службы то и дело находят стреляные гильзы. На траве и деревьях у акимата — большие красные пятна крови.
Хочу подойти ближе к забору и сфотографировать резиденцию президента, но фотограф вовремя меня одергивает: «там снайпер».
По периметру здания расставлены дзоты из мешков, между ними засели военные в черных балаклавах с винтовками. В стране по-прежнему действует приказ президента открывать огонь на поражение без предупреждения.
У обугленного КПП резиденции стоит выгоревший дотла КамАЗ — на нем зачинщики беспорядков и штурмовали территорию правительственного корпуса.
11 января в 6:30 утра по местному времени в Алма-Ате включили интернет,
заработали сим-карты российских операторов. Открылись кофейни и рестораны, а также большие супермаркеты. Но в городе до сих пор не работает ни один банкомат, в центре города большинство аппаратов выкорчевали из стен. Пункты обмена валюты также закрыты.
Не работают ни ТЦ, ни кинотеатры. Власти по-прежнему не рекомендуют алмаатинцам покидать дома без большой необходимости — антитеррористическая операция еще продолжается. С 11 вечера до 7 утра в городе комендантский час.
«Не все проявили верность долгу»
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в Мажилисе (местном парламенте), утвердил новый состав правительства и анонсировал масштабные реформы.
В первую очередь, Токаев отметил, что «острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная». Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана, призванных охранять критические объекты инфраструктуры, начнется 13 января и займет не более десяти дней, подчеркнул президент.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (сверху) и первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов (слева) во время встречи с лидерами фракций политических партий, представленных в парламенте страны, в режиме видеотрансляции
— Ввод войск ОДКБ был обусловлен тем, что напряженная ситуация сложилась сразу в нескольких городах страны. Было необходимо освободить людские ресурсы и средства, а за счет чего это можно сделать? Военные ОДКБ взяли на себя охрану стратегически важных объектов. Потому патрулировать улицы, искать тех, кто захватывал оружие, смогли больше людей из силовых структур Казахстана. Эта задача выполнена, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
При этом, говоря о работе спецслужб, лидер отметил: «не все проявили верность своему долгу». Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, по словам Токаева, «не смог и не захотел» разглядеть террористическую угрозу. Потому правоохранительные органы страны ждут реформы.
Самая яркая часть речи президента — о выгодоприобретателях установившейся политической системы. «Благодаря первому президенту — елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам», — подчеркнул Токаев. Теперь «пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», отметил президент. Нурсултан Назарбаев на речь Токаева пока никак не отреагировал.
По мнению руководителя информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарьи Чижовой, в речи президента Токаева четко слышен посыл для бизнес-элит: необходимо поделиться накопленным состоянием.
— От того, насколько они окажутся лояльны к политическому институту (и президенту Токаеву), будет зависеть «способ», которым бизнес будет делиться, — уточнила эксперт «Известиям». — Для тех, кто не принимал участия в мятеже и выразил свою лояльность, будет предоставлена возможность поработать в команде. Это связано еще и с тем, что в Казахстане сейчас очень сильный кадровый голод — нет замены опытным управленцам (особенно когда речь идет об акимах), а в кризисной ситуации некогда учиться. Если посмотреть состав правительства, он обновлен только на 1/3, значительная часть просто вышла на повышение.
При этом, глава ИАЦ МГУ отметила: наибольший интерес в будущих реформах вызывает силовой блок. Но, судя по тому, что глава МВД остался на своем посту, здесь есть политический консенсус, констатировала эксперт.