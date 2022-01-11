Подбитая целина: в Алма-Ате продолжают искать террористов

В Алма-Ате стало спокойно — из центра города исчезли военные патрули, ночью еще частят сирены полиции, но перестрелок больше не слышно. 11 января в крупнейшем городе Казахстана открылись практически все продуктовые магазины и кафе . В стране уже сутки не отключают мобильный интернет и не ограничивают работу иностранных сим-карт. Но по-прежнему не работают банкоматы и пункты обмена валюты — витрины центральных банков Алма-Аты заколочены фанерой. В сгоревшем здании акимата, как рассказали «Известиям» сотрудники полиции, продолжают находить тела погибших — поиски еще не завершены. Между тем президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 января провел перестановки в правительстве и объявил, что миротворцы ОДКБ покинут республику в течение ближайших двух недель .

«На головах несли кресла из кофеен»

У центрального морга Алма-Аты с самого утра стоит с десяток автомобилей — легковушки и три «пазика», трансформированных в катафалки . За закрытыми воротами морга дежурит полицейский в бронежилете с автоматом наперевес. Прямо перед ним, практически под дулом, стоит большая — в 15-20 человек — группа мужчин и женщин.

— Вот какое тебе дело, а? Журналист. Ты напишешь и забудешь. А у людей тут горе, тут наши дети лежат, понимаешь? — пожилой мужчина с красными глазами вежливо просит меня удалиться.

Подбитая целина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Окружающие молча провожают взглядом и озираются на солдат, охраняющих морг.

— Детей использовали как пушечное мясо. Кто использовал? А я знаю? Ну уж, наверное, те, кто на мирные демонстрации пришел с топорами и автоматами , — сетует таксист Талгат, увозящий меня от морга.

— Это точно были не алмаатинцы. Я казашка, живу уже 30 лет в Казахстане, точно могу отличить казахов от приезжих . 5 и 6 января я была в пекарне рядом с площадью — я тут работаю, пришла закрыть заведение и спасти аэропресс. Я сама видела, как они шли, спрашивали как проехать куда-то. Ко мне они зашли попросить воды, говорили на казахском с сильным акцентом. И глаза у них были красные, наверное, от слезоточивого газа. Но это точно не наши ребята были, — рассказала «Известиям» бариста из пекарни на площади Республики.

По ее словам, между собой мужчины разговаривали не на казахском. Некоторые парни были в арафатках. Все они скрывали лица.

— Надо сказать, что пятого числа у нас был мирный митинг. Я сама на него пошла. Мы рисовали на плакатах лозунги, пели гимн. Конечно, были парни с горячей кровью, они пытались кричать, агитировать, ломать уличную мебель. Но старшие их останавливали, все говорили: это наш город, не надо провокаций, только мирный митинг , — собеседница «Известий» просит не снимать ее лица: боится, что задержат за участие в акциях.

В тот же день, ближе к вечеру, отметила девушка, к акимату приехали несколько джипов и микроавтобусов. Вышедшие оттуда люди начали раздавать оружие и пошли на заграждения полиции. Через несколько минут загорелся акимат, сначала правое крыло, потом огонь охватил все здание. Было очень много выстрелов, подчеркнула свидетельница событий.

Подбитая целина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мародеры грабили все магазины на своем пути — зашли в «Соломон», утащили оттуда мужские костюмы дорогие, шли прямо в них по улице. На головах несли кресла из кофеен, причем, шли такие довольные, радовались добыче , — рассказала «Известиям» Динара, также наблюдавшая за событиями в центре города.

На площади перед акиматом с самого утра дежурят эвакуаторы. Практически каждая машина на импровизированной штрафстоянке — с пулевыми отверстиями в лобовом стекле. К некоторым авто приходят владельцы и вместе с полицейскими составляют опись для подачи заявлений в страховую.

Среди автомобилей на площади есть и машины без номерных знаков. Как ранее уточняли в полиции Казахстана, именно на таких авто без госномеров по стране передвигались и передвигаются террористы — сообщения о задержаниях приходят каждый час.

Из открытых багажников некоторых автомобилей видно награбленную технику — она с ценниками . Владелец этого авто с простреленным лобовым пытался увезти с собой микроволновую печь и монитор. В другой машине замечаю три десятка украденных наушников и лампочек.

— Ночью ворвались к нам и похитили женскую бижутерию на сумму свыше миллиона рублей. Кассу мы успели инкассаторам до этого отдать, поэтому деньги не потеряли. 70% всего товара украли. Хорошо хоть все застраховано было, — рассказала «Известиям» представительница одного из бутиков в ЦУМе.

Подбитая целина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ночью в наш двор приехали мародеры на КамАЗе, вытащили что смогли унести, остальное побросали и убежали. Утром мужики вышли, посмотрели, там плазмы лежат, микроволновки. Битые, конечно, но нормальные, рабочие. И все соседи, кто что успел, забрали», — подслушиваю разговор в фойе отеля, куда привезли работников ЖКХ из соседних областей.

«Его нашли на крыше акимата»

11 января впервые с начала антитеррористической операции на площади Республики сняли оцепление — можно обойти ее по периметру, но снимать фото и видео нельзя , уточняет полицейский в мегафон.

Вместе с фотографом осторожно, одними из первых, исследуем сгоревший правительственный квартал. Подойти вплотную к акимату не дают полицейские — дальше битое стекло. В черном от копоти здании еще продолжаются поиски погибших.

— А я вас помню. Вчера мы у вас спрашивали про пропавшего военного. Сегодня утром его нашли на крыше акимата — задохнулся от продуктов горения , — рассказал «Известиям» один из полицейских, патрулирующих вход в правительственный корпус.

На гранитном бордюре аккуратно сложены обугленные металлические щиты, черные каски, сорванные погоны и противогазы.

Подбитая целина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это то, что украли у силовиков во время беспорядков. А некоторые сняли с убитых , — коротко объясняет полицейский.

По всему периметру площади продолжается зачистка территории — коммунальные службы то и дело находят стреляные гильзы. На траве и деревьях у акимата — большие красные пятна крови.

Хочу подойти ближе к забору и сфотографировать резиденцию президента, но фотограф вовремя меня одергивает: «там снайпер».

По периметру здания расставлены дзоты из мешков, между ними засели военные в черных балаклавах с винтовками. В стране по-прежнему действует приказ президента открывать огонь на поражение без предупреждения .

У обугленного КПП резиденции стоит выгоревший дотла КамАЗ — на нем зачинщики беспорядков и штурмовали территорию правительственного корпуса.

11 января в 6:30 утра по местному времени в Алма-Ате включили интернет,

заработали сим-карты российских операторов . Открылись кофейни и рестораны, а также большие супермаркеты. Но в городе до сих пор не работает ни один банкомат, в центре города большинство аппаратов выкорчевали из стен. Пункты обмена валюты также закрыты.

Не работают ни ТЦ, ни кинотеатры. Власти по-прежнему не рекомендуют алмаатинцам покидать дома без большой необходимости — антитеррористическая операция еще продолжается. С 11 вечера до 7 утра в городе комендантский час .

«Не все проявили верность долгу»

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в Мажилисе (местном парламенте), утвердил новый состав правительства и анонсировал масштабные реформы .

В первую очередь, Токаев отметил, что «острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная». Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана, призванных охранять критические объекты инфраструктуры, начнется 13 января и займет не более десяти дней , подчеркнул президент.

Подбитая целина Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (сверху) и первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов (слева) во время встречи с лидерами фракций политических партий, представленных в парламенте страны, в режиме видеотрансляции Фото: ТАСС/Пресс-служба президента Казахстана

— Ввод войск ОДКБ был обусловлен тем, что напряженная ситуация сложилась сразу в нескольких городах страны. Было необходимо освободить людские ресурсы и средства, а за счет чего это можно сделать? Военные ОДКБ взяли на себя охрану стратегически важных объектов . Потому патрулировать улицы, искать тех, кто захватывал оружие, смогли больше людей из силовых структур Казахстана. Эта задача выполнена , — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

При этом, говоря о работе спецслужб, лидер отметил: «не все проявили верность своему долгу». Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, по словам Токаева, «не смог и не захотел» разглядеть террористическую угрозу . Потому правоохранительные органы страны ждут реформы.

Самая яркая часть речи президента — о выгодоприобретателях установившейся политической системы. «Благодаря первому президенту — елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам», — подчеркнул Токаев. Теперь «пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе» , отметил президент. Нурсултан Назарбаев на речь Токаева пока никак не отреагировал.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарьи Чижовой, в речи президента Токаева четко слышен посыл для бизнес-элит: необходимо поделиться накопленным состоянием.

Подбитая целина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— От того, насколько они окажутся лояльны к политическому институту (и президенту Токаеву), будет зависеть «способ», которым бизнес будет делиться , — уточнила эксперт «Известиям». — Для тех, кто не принимал участия в мятеже и выразил свою лояльность, будет предоставлена возможность поработать в команде. Это связано еще и с тем, что в Казахстане сейчас очень сильный кадровый голод — нет замены опытным управленцам (особенно когда речь идет об акимах), а в кризисной ситуации некогда учиться. Если посмотреть состав правительства, он обновлен только на 1/3, значительная часть просто вышла на повышение.

При этом, глава ИАЦ МГУ отметила: наибольший интерес в будущих реформах вызывает силовой блок. Но, судя по тому, что глава МВД остался на своем посту, здесь есть политический консенсус, констатировала эксперт.