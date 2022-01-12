Степной толк: Алма-Ата приходит в себя после беспорядков

Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января, их миссия оценивается как «очень успешная». Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. 12 января он впервые с начала беспорядков покинул столицу и посетил Алма-Ату — наиболее пострадавший от рук мародеров город Казахстана. Как убедились корреспонденты «Известий», в двухмиллионном городе по-прежнему открыты лишь небольшие продуктовые магазины, работают только три банковских отделения — остальные так и стоят с разбитыми витринами .

«Мы боялись, что подожгут дом»

«И здесь банкомат не работает? Так где я могу пенсию снять?» — у разбитого отделения банка собирается небольшая толпа из женщин преклонного возраста. Сотрудник банка терпеливо поясняет: «возле Нурлытау банкомат должен работать».

За его спиной видно три разбитых аппарата — у них выломали переднюю крышку и вытащили всю наличность. «Но это было бессмысленно, поскольку все купюры при попытке взлома окрасились фиолетовой краской . Такие нигде не примут», — уточнил «Известиям» работник банка.

Степной полк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На центральной улице Абая не осталось ни одного целого банкомата. Разбиты витрины всех ломбардов и салонов мобильной техники . Заменить стекла или хотя бы поставить на их место фанерные листы деньги есть не у всех — владельцы некоторых заведений просто приставляют к двери швабры или закрывают вход сигнальной лентой.

Досталось и магазинам оптики.

— Как только начались шествия, я сразу прибежала в магазин, я тут недалеко живу, спрятала все брендовые очки в подвал. Ночью у нас выломали витрину, увидели, что ничего на стендах нет , потому дальше смотреть не стали, ушли, — рассказала «Известиям» продавщица из салона оптики рядом с ЦУМом.

— Нас спасло то, что мы вовремя опустили железные рольставни . Потому у нас ничего не украли, — поделился официант единственного уцелевшего бара в центре города.

Постепенно возобновляют работу точки обмена валюты — по крайней мере, те немногие, что не пострадали за неделю беспорядков. Глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев ранее заявил, что ущерб обменников от рук мародеров превысил 300 млн тенге (51 млн рублей) .

— В ночь с 5 на 6 января у нас под окнами была перестрелка, вот наш дом на углу площади — торец весь изрешечен пулями. Под утро они попали нам в окно на втором этаже. К счастью, никто не пострадал. Мы так боялись, что подожгут дом. У нас внизу пиццерия, там били стекло всю ночь, — рассказала «Известиям» жительница дома на площади Республики.

Степной полк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, она уже третий день никак не может выяснить, куда обращаться за помощью с заменой окна.

— Окно-то большое, надо менять. Я скотчем заклеила, но там дырка с кулак, и все трещины пошли. Надеюсь, власти помогут, — добавила женщина.

«Каждый день мы приезжаем к семи утра и начинаем готовить в большом казане плов», — владельцы алматинской сети ресторанов еще 7 января решили начать поставлять продукты в больницы и районы, наиболее пострадавшие во время беспорядков.

— Было много информации, что сотрудники полиции и медучреждений остаются без горячей пищи. Больницы же были захвачены. Мы подумали, что люди там не могут себе позволить готовить — когда им успевать, когда вокруг такое . Поэтому мы сразу решили, что начнем помогать. Каждый день развозим по 300-400 порций, — рассказала «Известиям» исполнительный директор «Эсперанза Груп» Юлия Пройденко.

Она отметила, что ее рестораны продолжат оказывать помощь до окончания режима ЧС. Всего же с 7 января сотрудники заведений успели развести 5 тыс. порций еды, в основном по больницам и детдомам.

«Кризис окончательно завершился»

12 января в Алма-Ату впервые с начала беспорядков приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . О его визите жители города узнали по гулу вертолетов и дронов — до сих пор авиатехнику в небо над первой столицей не поднимали. К зданию акимата подъехал БТР, перед входом выстроились солдаты.

Однако до сожженного правительственного корпуса президентский кортеж не доехал — Токаев ограничился посещением Центра оперативного управления полиции и больницы, где находятся пострадавшие силовики.

Степной полк Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время посещения Центра оперативного управления департамента полиции Фото: ТАСС/Пресс-служба президента Казахстана

— Я приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город страны, — заявил Токаев . — Алматы — мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства .

Глава страны также уточнил, что миротворцы ОДКБ начнут покидать Казахстан уже 13 января. Их миссию президент оценил как «очень успешную». На встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем казахстанский лидер отметил: «Об ОДКБ сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации».

13 января пройдет внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ .

Казахстанский политолог Марат Шибаев считает, что своим визитом в Алма-Ату Токаев доказал: кризис в стране окончательно завершился.

— Первая столица оказалась самым пострадавшим городом, 98% совокупного ущерба от беспорядков по всей стране пришлось именно на Алма-Ату . Потому президент не мог не приехать, и этим он показал, что острый период прошел, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Он уточнил: обстановка в стране окончательно стабилизовалась. Ожидать, что после вывода миротворцев ОДКБ, радикалы захотят взять реванш, не стоит.

— Основные силы террористов разгромлены, перестрелок ни вчера, ни сегодня не было, кризис миновал. Дальше мы сами. Тем более, что всем понятно: если будет рецидив, можно снова позвать ОДКБ, — подчеркнул политолог.

Степной полк Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время посещения больницы скорой неотложной помощи, где находятся пострадавшие в результате акции протеста Фото: ТАСС/Пресс-служба президента Казахстана

С 13 января возобновит прием гражданских бортов аэропорт Алма-Аты — крупнейший авиахаб страны и всей Центральной Азии . В 2019 году он обслужил почти 6,5 млн пассажиров, в 2020 году на фоне пандемии поток сократился в два раза, до 3,7 млн человек, но аэропорт по-прежнему остается крупнейшим по объему перевозок в регионе.

В Алма-Ате по-прежнему действует режим ЧС и комендантский час — в 9 вечера над городом запускают сирены, предупреждая о необходимости укрыться в домах.