В Алма-Ате задержали более 2,7 тыс. человек за участие в беспорядках

С начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом во вторник, 18 января, сообщил информационный центр комендатуры города.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений», — следует из сообщения.

Кроме того, правоохранители изъяли 131 единицу огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов.

Ранее, в понедельник, комендатура сообщала о 2601 задержанном.

В тот же день в центре казахстанской Алма-Аты сотрудники полиции задержали двух вооруженных мужчин, которые, предположительно, участвовали в ограблении оружейных магазинов в период беспорядков. У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, которые были похищены из оружейного магазина.

13 января в Казахстане были задержаны двое экс-заместителей председателя комитета национальной безопасности по делу также экс-председателя КНБ Карима Масимова — Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин. 6 января Масимов был задержан по подозрению в госизмене.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

15 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4578 человек. Также сообщалось, что было совершено 20 нападений на медицинские учреждения.