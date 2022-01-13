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В Казахстане задержаны бывшие зампредседателя КНБ по подозрению в госизмене

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Два экс-заместителя председателя Комитета национальной безопасности задержаны в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба КНБ 13 января.

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Задержание связано с делом экс-председателя КНБ Карима Масимова. В пресс-службе уточнили, что по данному делу начаты расследования по фактам насильственного захвата власти.

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий», — указано в сообщении.

По подозрению в совершении указанных преступлений помимо Масимова задержаны бывшие заместитель председателя КНБ — начальник Службы специального назначения А Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

6 января Масимов был задержан по подозрению в госизмене. Как сообщили в КНБ, экс-главу госоргана вместе с другими подозреваемыми по делу направили в изолятор временного содержания.

Как заявлял экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев, одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Как отмечал глава республики, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

При этом Токаев отмечал, что КНБ недооценила уровень террористической угрозы. В связи с этим он указал на необходимость реформирования системы безопасности республики и усиления Нацгвардии и других силовых ведомств.

На фоне беспорядков по просьбе властей Казахстана в республику были направлены миротворцы ОДКБ, которые занялись охраной важных объектов. Как подчеркивал Токаев, благодаря силам ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию. 13 января начался постепенный вывод миротворцев из Казахстана.

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