В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Об этом в субботу, 15 января, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

«В морги доставлены 225 погибших… в их числе 19 полицейских и военнослужащих», — сказал он на пресс-конференции.

Как пояснила журналистам директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова, из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях.

Всего в ходе беспорядков пострадали 4578 человек.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.