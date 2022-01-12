Токаев объявил о завершении операции миротворцев ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 января объявил о завершении миротворческой операции Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в стране.

«Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ», — говорится в опубликованном сообщении ОДКБ.

Также отмечено, что вывод миротворцев ОДКБ начнется 13 января.

«Вывод войск начнется 13 января и завершится в течение 10 дней», — добавили в ОДКБ.

При этом ранее в этот день генсек ОДКБ Станислав Зась проинформировал Токаева о начале вывода миротворцев с территории республики.

Токаев также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

По его словам, это, безусловно, имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная, заключил президент Казахстана, добавив, что организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из республики начнется 13 января.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Это, по словам представителя Кремля, говорит о ее эффективности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.