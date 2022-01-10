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Число погибших в результате беспорядков в Казахстане силовиков возросло до 17

Количество силовиков, погибших в результате беспорядков в Казахстане возросло до 17
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В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в оперативном штабе при МВД республики.

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«Уже 17 человек, погиб сотрудник СОБРа в Алматинской области», — сообщили в МВД страны.

По состоянию на 9 января было известно о гибели 16 правоохранителей, двое из которых были обезглавлены.

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин указал, что беспорядки были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации и госпереворота в республике.

В МИД Казахстана рассказали 9 января, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Ранее, 8 января, отец погибшего в ходе беспорядков в Казахстане солдата национальной гвардии Оразалы Кайсарулы призвал «угомониться» участников погромов. Как рассказал отец погибшего, горе обрушилось на его семью, «как гром среди ясного неба». Он выразил сочувствие семьям, которым приходится «хоронить вперед себя» своих детей.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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