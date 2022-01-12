Генсек ОДКБ проинформировал Токаева о начале вывода миротворцев

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о начале вывода миротворцев с территории республики. Об этом 12 января сообщает пресс-служба главы государства.

«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств — членов организации в обозначенные главой Казахстана сроки», — говорится в сообщении.

Ранее в среду президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны отметили эффективность скоординированных действий миротворческого контингента в Казахстане, которые способствовали установлению порядка в стране.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.

Токаев заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Токаев на фоне беспорядков обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы.

На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане.