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Путин обсудил с Пашиняном миссию ОДКБ в Казахстане

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Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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«С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане», — отмечается в сообщении.

Стороны отметили эффективность скоординированных действий миротворческого контингента в Казахстане, которые способствовали установлению порядка в стране.

Также политики обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы.

На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. По его словам, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

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