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Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане
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Сюжет:

Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане

Токаев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане окончена
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Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня. Об этом 11 января в ходе выступления в парламенте страны заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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По его словам, основная миссия миротворцев завершена успешно.

«Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — отметил он.

10 января в ноте об обстановке в республике от постоянного представительства Казахстана при ООН сообщили, что власти намерены в ближайшее время представить миру новые свидетельства подготовки и проведения террористической агрессии против страны.

В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил предварительный ущерб от беспорядков в стране в $2–3 млрд. В ходе переговоров в режиме видео-конференц-связи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Токаев подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что на страну была совершена террористическая атака.

10 января он заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

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