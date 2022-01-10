Прямой эфир
Политика
Путин и Рахмон обсудили по телефону ситуацию в Казахстане
Мир
В Польше заявили о новой попытке штурма границы мигрантами
Мир
Суд в Киеве продлил домашний арест Медведчуку на два месяца
Мир
Президент Казахстана поблагодарил Путина за оказанную помощь
Общество
С помощью «Пушкинской карты» купили билетов на 2 млрд рублей
Мир
Путин назвал актом агрессии события в Казахстане
Экономика
Bloomberg стало известно об опасении Европы из-за санкций против РФ
Спорт
Теннисиста Джоковича снова задержали в Австралии
Общество
В России за сутки выявили 15 830 случаев коронавируса
Общество
Москвичей предупредили об оттепели на неделе
Сюжет:

Токаев указал на окончание миссии ОДКБ с завершением антитеррористической операции

Токаев: с завершением антитеррористической операции закончится и миссия ОДКБ в Казахстане
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вместе с завершением в Казахстане антитеррористической операции закончится и миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. Об этом в понедельник, 10 января, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Творение мира: как живет Казахстан под охраной военных ОДКБ
Миротворцы завершили формирование единого штаба операции и взяли на особый контроль космодром Байконур

«В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ», — сказал он во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее в этот день президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

11 января он намерен внести в парламент предложения по новому составу правительства. Президент поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

Кроме того, Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков. В свою очередь, президент РФ заверил, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со статьей 4 договора от 1992 года. Он также указал, что страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что основной костяк протестовавших в Казахстане составляли профессиональные террористы. По его словам, за событиями в стране стоят внешние силы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021