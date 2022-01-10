Токаев указал на окончание миссии ОДКБ с завершением антитеррористической операции

Вместе с завершением в Казахстане антитеррористической операции закончится и миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. Об этом в понедельник, 10 января, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ», — сказал он во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее в этот день президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

11 января он намерен внести в парламент предложения по новому составу правительства. Президент поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

Кроме того, Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков. В свою очередь, президент РФ заверил, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со статьей 4 договора от 1992 года. Он также указал, что страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что основной костяк протестовавших в Казахстане составляли профессиональные террористы. По его словам, за событиями в стране стоят внешние силы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.