Путин заявил о недопустимости «цветных революций»

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций». Об этом в ходе внеочередной сессии ОДКБ в режиме видеоконференации заявил президент России Владимир Путин. Глава государства указал, что во время беспорядков в Казахстане активно применялись присущие майданам технологии силовой, информационной поддержки протестов.

Путин отметил, что в ходе беспорядков в Казахстане использовались четко организованные и хорошо управляемые группы боевиков. По его словам, случившееся в Казахстане является агрессией международного терроризма.

«Страны ОДКБ должны быть готовы дать отпор любым провокациям, чтобы трагедии, как в Казахстане, впредь не застали никого врасплох», — подчеркнул российский лидер.

Как продолжил президент, миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со статьей 4 договора от 1992 года.

«Миротворцы будут находиться в республике ограниченный период, после выполнения функций он будет выведен», — подчеркнул Путин.

Он предложил поручить секретарям Советов Безопасность стран ОДКБ разработать и представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства. Также российский лидер считает необходимым подумать об усовершенствовании процедур принятия решений для использования совместных сил ОДКБ.

Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

11 января он намерен внести в парламент предложения по новому составу правительства. Президент поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.