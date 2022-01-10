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Госсекретарь Казахстана рассказал о локальной работе сил ОДКБ

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Силы миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут задействованы не во всех регионах Казахстана, сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

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«Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов. Это обоснованная мера», — написал Карин на своей странице в Telegram-канале в понедельник.

Госсекретарь подчеркнул, что миссия ОДКБ в регионе исключительно миротворческая и рассчитана на непродолжительный период времени: после стабилизации обстановки весь контингент миротворческой миссии будет выведен из республики.

Кроме того, Карин подчеркнул, что силы ОДКБ не будут задействованы в контртеррористической операции в Казахстане. По его словам, в ней участвуют только местные спецподразделения «Арыстан», «Арлан» и «Беркут», а также силы минобороны республики, которые «зачищают террористические группы и бандформирования».

Как пояснил политик, решение о привлечении миротворческого контингента ОДКБ направлено на защиту суверенитета и укрепление целостности Казахстана.

«Мы столкнулись с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов одновременно в разных регионах страны. В такой ситуации рисковать жизнями и здоровьем десятков, сотен тысяч своих граждан государство не могло. Переброска миротворческого континента ОДКБ позволила высвободить необходимые ресурсы и стянуть наши спецподразделения для контртеррористической операции в Алматы и Алматинской области», — заверил Карин.

Ранее, в понедельник, жители Казахстана рассказали «Известиям», что размещение миротворческих сил ОДКБ их успокоило. Преподавательница химии Жанар Суанбекова, которая живет в Алма-Ате с рождения, поделилась, что прибытие контингента ОДКБ придает ощущение спокойствия.

9 января представители генштабов вооруженных сил стран ОДКБ (в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) обсудили проведение миротворческой операции в Казахстане. В частности было отмечено, что все государства оперативно направили в Казахстан воинские контингенты для оказания помощи в урегулировании кризисной ситуации.

Ранее в этот же день коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

В ходе беспорядков погибли 16 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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