Госсекретарь Казахстана рассказал о локальной работе сил ОДКБ

Силы миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут задействованы не во всех регионах Казахстана, сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

«Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов. Это обоснованная мера», — написал Карин на своей странице в Telegram-канале в понедельник.

Госсекретарь подчеркнул, что миссия ОДКБ в регионе исключительно миротворческая и рассчитана на непродолжительный период времени: после стабилизации обстановки весь контингент миротворческой миссии будет выведен из республики.

Кроме того, Карин подчеркнул, что силы ОДКБ не будут задействованы в контртеррористической операции в Казахстане. По его словам, в ней участвуют только местные спецподразделения «Арыстан», «Арлан» и «Беркут», а также силы минобороны республики, которые «зачищают террористические группы и бандформирования».

Как пояснил политик, решение о привлечении миротворческого контингента ОДКБ направлено на защиту суверенитета и укрепление целостности Казахстана.

«Мы столкнулись с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов одновременно в разных регионах страны. В такой ситуации рисковать жизнями и здоровьем десятков, сотен тысяч своих граждан государство не могло. Переброска миротворческого континента ОДКБ позволила высвободить необходимые ресурсы и стянуть наши спецподразделения для контртеррористической операции в Алматы и Алматинской области», — заверил Карин.

Ранее, в понедельник, жители Казахстана рассказали «Известиям», что размещение миротворческих сил ОДКБ их успокоило. Преподавательница химии Жанар Суанбекова, которая живет в Алма-Ате с рождения, поделилась, что прибытие контингента ОДКБ придает ощущение спокойствия.

9 января представители генштабов вооруженных сил стран ОДКБ (в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) обсудили проведение миротворческой операции в Казахстане. В частности было отмечено, что все государства оперативно направили в Казахстан воинские контингенты для оказания помощи в урегулировании кризисной ситуации.

Ранее в этот же день коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

В ходе беспорядков погибли 16 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.