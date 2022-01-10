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Жители Казахстана рассказали об ожиданиях от миссии ОДКБ

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Жители Казахстана рассказали «Известиям», что размещение миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) их успокоило.

Так, житель Алма-Аты Дмитрий Комнин, провожающий на рейс в РФ свою дочь, которая приехала провести праздники с отцом, заявил, что все дни беспорядков они провели дома и прятались от толпы.

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«Когда узнали, что ОДКБ направляет войска, в людей вселилось спокойствие. Не знаю, можно ли было своими силами со всем этим справиться. Да и жертв могло бы быть больше», — считает он.

Преподавательница химии Жанар Суанбекова живет в Алма-Ате с рождения. Всю последнюю неделю она провела дома — ухаживала за больной мамой. По ее словам, будучи человеком религиозным, страха Жанар не испытывает, но прибытие контингента ОДКБ придает ощущение спокойствия.

«Они же миротворцы и пришли нам помогать, — говорит женщина. — Террористы из Сирии и Афганистана понаехали сюда с оружием, хотели военный переворот сделать. Слава богу, наш народ остался в мире и согласии», — отметила Суанбекова.

При этом она выразила мнение, что все, кто участвовал в бесчинствах, не местные.

«Мы, алмаатинцы, очень дружный народ», — подчеркнула женщина.

Пара средних лет из пригорода Алма-Аты свои имена называть не хочет — претензий к властям Казахстана у них немало, но беспорядки вызвали еще большее возмущение.

«Начали на простых людей нападать, базары крушили, — наперебой рассказывают они. — А больницы зачем разбомбили? Больницы при чем?».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Творение мира: как живет Казахстан под охраной военных ОДКБ

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