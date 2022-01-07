Около 20 человек напали на СИЗО в Казахстане

Около 20 человек в камуфляжной форме попытались напасть на СИЗО в казахстанском городе Талдыкорган. Правоохранители убили одного нападавшего, еще один пострадал, сообщили 7 января в пресс-службе МВД Казахстана.

«На СИЗО городе Талдыкорган была совершена попытка нападения. Атака террористов, переодетых в камуфляжную форму, предотвращена. В ходе спецоперации правоохранителями уничтожен один нападавший, второй ранен. Всего нападавших было 20 человек», — приводит заявление «РИА Новости».

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам страны в связи с беспорядками. Он заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. Он указал, что Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.

Глава государства отдал приказ вооруженным силам открывать огонь на поражение по террористам. Власти Казахстана продолжают контртеррористическую операцию, добавил он.

При этом глава государства отметил, что все требования граждан страны, выдвинутые в ходе мирных протестов, были услышаны. Он пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

На утро 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Кроме того, в ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

Также нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.