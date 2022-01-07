Токаев выступил с заявлением в связи с беспорядками в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января заявил, что власти страны не намерены вести переговоры с террористами.

«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами», — подчеркнул он в ходе обращения к гражданам страны.

Также казахстанский лидер сообщил, что отдал приказ вооруженным силам открывать огонь на поражение по террористам.

«Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать на поражение без предупреждения», — указал он.

Президент Казахстана убежден, что соучастниками событий в стране стали некоторые СМИ и «забугорные деятели».

«Пособническую и по сути подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане», — заявил Токаев.

Он попросил граждан сообщать полиции о любой подозрительной активности, соблюдать осторожность и бдительность. Также он выразил соболезнования родным и близких погибших в результате беспорядков.

При этом глава государства отметил, что все требования граждан страны, выдвинутые в ходе мирных протестов, были услышаны. Он поблагодарил жителей, которые обеспечили мирный порядок протеста, а также уточнил, что в результате этого диалога был найден компромисс и выработаны соответствующие решения.

Вместе с тем президент указал, что боевики не сложили оружие, они продолжают совершать преступления или готовятся к ним. В связи с этим власти Казахстана продолжают контртеррористическую операцию.

Как уточнил казахстанский лидер, в стране не хватает спецсредств и оборудования, а также спецназовцев. Решением этих вопросов власти займутся в срочном порядке, подчеркнул он.

Токаев поблагодарил лидеров ОДКБ за направление миротворческих сил в Казахстан.

По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков».

«Их акции показали наличие четкого плана на военные, административные и социальные объекты во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии», — подчеркнул глава государства

Он добавил, что режим чрезвычайного положения будет поэтапно снят в регионах, где обстановка стабилизировалась.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

На утро 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Кроме того, в ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

Также Нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

В минздраве Казахстана сообщали, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.