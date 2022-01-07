Нацгвардия Казахстана сообщила о гибели двух военнослужащих

Двое военнослужащих Национальной гвардии Казахстана погибли во время массовых беспорядков 5 января. Об этом 7 января сообщила пресс-служба Нацгвардии.

«Двое военнослужащих по контракту получили огнестрельные ранения и находятся в хирургическом отделении. Пять военнослужащих по призыву находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Многочисленные травмы различной степени получило и множество офицеров. С сожалением отмечаем, что 5 января 2022 года при выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка погибли двое военнослужащих по призыву: рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также заявила о том, что в ходе восстановления правопорядка в Алма-Ате и Шымкенте травмы получили 216 военнослужащих.

«В настоящий момент все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях», — сказали в воинском формировании.

По данным пресс-службы, за время массовых беспорядков повреждено порядка 50 единиц военной техники, восемь машин восстановлению не подлежат.

«Гвардейцами были взяты под охрану жизненно важные объекты и инфраструктура столицы. Около 600 военнослужащих обеспечивают правопорядок в Шымкенте, в том числе охраняя здание акимата (администрации — Ред.) города и другие объекты», — проинформировали в Нацгвардии.

В воинском формировании также констатировали, что «хулиганствующая толпа для нападения и погромов применяет гладкоствольные ружья, все имеющиеся подручные средства, в том числе зажигательные смеси — «коктейли Молотова», трубы и различную арматуру».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции протеста переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Днем позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан уже прибыли белорусские миротворцы.