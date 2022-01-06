СМИ сообщили о прибытии в Казахстан белорусских миротворцев

Белорусские миротворческие силы прибыли в Казахстан на пяти самолетах Ил-76, сообщает 6 января телеканал «Мир 24».

«Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — сообщает канал.

По данным журналистов, в составе подразделения рота витебских бойцов-десантников.

Ранее в четверг в министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что страна направляет в Казахстан военнослужащих из состава белорусских сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для выполнения союзнических обязательств.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России также осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

6 января Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

Также генеральный секретарь ОДКБ заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за оказание помощи.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, подожгли здание прокуратуры, а также офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.