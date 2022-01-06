Генсек ОДКБ заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие

У Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, заявил 6 января генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Журналист «РИА Новости» поинтересовался у генсека, что произойдет в случае нападения вооруженных банд на объект, который защищают миротворческие силы.

«В этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих Коллективных миротворческих сил есть», — ответил Зась.

При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

«Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее — нет, этого не будет. У наших Коллективных миротворческих сил ОДКБ другие задачи», — отметил Зась.

Как заявил генсек, в Казахстане уже наблюдается «перелом в лучшую сторону», однако казахстанским коллегам тяжело, и им необходима помощь.

«Хотелось бы думать, что в том числе и с помощью ОДКБ [ситуация в республике начала улучшаться]. Но сейчас там казахстанские силы справляются. Тяжело им, конечно, поэтому надо помочь», — добавил Зась.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ заявил агентству, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

Правительство Армении разрешило подразделению вооруженных сил республики из состава ОДКБ участвовать в миротворческой миссии в Казахстане. Министру обороны Армении Сурену Папикяну кабмин поручил организовать процесс отправки.

Также в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за оказание помощи.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, подожгли здание прокуратуры, а также офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

По данным минздрава республики, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них около 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.