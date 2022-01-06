Генсек ОДКБ оценил сроки пребывания миротворцев в Казахстане

Срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики. Об этом в четверг, 6 января, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

«Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит — «на непродолжительный период». Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана», — приводит «РИА Новости» слова генсека.

Если руководство республики «посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены», подчеркнул Зась.

Ранее в этот день правительство Армении разрешило подразделению вооруженных сил республики из состава ОДКБ участвовать в миротворческой миссии в Казахстане. Министру обороны Армении Сурену Папикяну кабмин поручил организовать процесс отправки.

Также в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за оказание помощи.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, подожгли здание прокуратуры, а также офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Беспорядки в Алма-Ате продолжились в ночь на 6 января. Радикалы вооружились и разрушали магазины, аптеки, а также банки. Кроме того, произошли перестрелки между военными и участниками протестов. Число погибших силовиков составило 18 человек, двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших, могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

По данным минздрава республики, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них около 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации.