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Страны ОДКБ обсудили проведение миротворческой операции в Казахстане

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Представители генштабов вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) обсудили проведение миротворческой операции в Казахстане. Об этом 9 января сообщает пресс-служба организации.

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«9 января 2022 года под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов вооруженных сил государств — членов ОДКБ», — указано в сообщении.

В частности, в ходе совещания было отмечено, что все государства — члены ОДКБ оперативно направили в Казахстан воинские контингенты по просьбе казахстанского лидера для оказания помощи в урегулировании кризисной ситуации.

«В кратчайшие сроки осуществлена переброска подразделений миротворческих сил ОДКБ из государств в Казахстан. Особенные слова благодарности прозвучали в адрес ВКС России. Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач, основными из которых является охрана важных государственных и военных объектов Республики Казахстан», — подчеркнули в организации.

Ранее в этот день коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

В ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Нацгвардия республики сообщала о двух погибших военнослужащих. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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