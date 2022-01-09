Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач. Об этом 9 января заявил командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков.

По его словам, миротворцы продолжат работу в Казахстане до полной стабилизации обстановки.

«Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране», — указал Сердюков в ходе совместного брифинга с заместителем министра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.

В задачи миротворцев входит охрана военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и соседних районах, уточнил он.

«Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым», — добавил командующий.

Ранее в этот день подразделения российских миротворческих сил ОДКБ провели тренировки на аэродроме Алма-Аты. Они совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где после уяснения обстановки приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

В ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Нацгвардия республики сообщала о двух погибших военнослужащих. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.