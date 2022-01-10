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Президент Казахстана поблагодарил Путина за оказанную помощь

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 10 января, поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков в стране. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Токаев добавил, что поддерживал связь с Путиным с начала событий.

«Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Токаев, отметив, что благодарен российскому лидеру за понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворцев в Казахстан.

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В свою очередь Путин заверил, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со статьей 4 договора от 1992 года. Он также указал, что страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

Вместе с тем в Комитете национальной безопасности Казахстана в понедельник заявили, что ситуация в стране после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. В ведомстве указали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорд, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

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