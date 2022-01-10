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Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране

Комитет нацбезопасности: ситуация в Казахстане стабилизирована
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Ситуация в Казахстане после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. Об этом сообщила в понедельник, 10 января, пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

«По состоянию на 10 января ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз», — отмечается в заявлении.

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Вместе с тем в Комитете национальной безопасности Казахстана указали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Согласно опубликованным данным ведомства, также обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

«Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляются фиксация и сбор следов преступной деятельности», — заключили в Комитете.

Ранее в этот день государственный секретарь Ерлан Карин заявил, что в Казахстане сохраняется риск повторения атак террористов. Он добавил, что гражданам нужно сохранять бдительность.

Также в понедельник стало известно, что в Казахстане на фоне беспорядков задержаны 7939 человек. 9 января в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал 7 января, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

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