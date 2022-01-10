Прямой эфир
Мир
Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $213 млн
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Казахстан 10 января планирует выполнить 34 международных авиарейса
Мир
Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Общество
В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
Мир
Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Общество
Самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина
Армия
Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру
Мир
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов
Экономика
В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету
Сюжет:

Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков

Число задержанных в Казахстане за беспорядки возросло до 7939 человек
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане на фоне беспорядков задержаны 7939 человек. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Казахстана по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Ситуационный центр МВД республики.

Творение мира: как живет Казахстан под охраной военных ОДКБ
Миротворцы завершили формирование единого штаба операции и взяли на особый контроль космодром Байконур

«Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек», — сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли у задержанных две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия, похищенные товарно-материальные ценности, а также пять угнанных машин.

Ранее в этот день пресс-служба главы государства сообщила, что в Казахстане задержаны 5,8 тыс. человек, многие из них являются иностранными гражданами.

9 января в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Днем ранее первый заместитель главы администрации Шымкента Шынгыс Мукан рассказал, что нарушителям правопорядка платили за участие в погромах, а также выдавали энергетические напитки, чтобы они теряли контроль над собой.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Также стало известно о 16 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021