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В казахстанском городе Шымкент рассказали о потере контроля погромщиками

Власти Шымкента в Казахстане: погромщиков поили энергетиками, чтобы они теряли контроль
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Нарушителям правопорядка в казахстанском городе Шымкент платили за участие в погромах, а также выдавали энергетические напитки, чтобы они «теряли контроль» над собой. Об этом 7 января рассказал первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

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«Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой», — сообщил он эфире телеканала «Хабар-24».

По данным телеканала, в Шымкенте во время беспорядков пострадало 60 человек, в том числе военные и правоохранители.

В Telegram-канале Sputnik Казахстан уточняют, что в городе 7 января начали уборку улиц после беспорядков.

Как видно на распространенных в Сети кадрах, погромщики в Шымкенте уничтожили более 10 полицейских автомобилей.

Припаркованные автомобили стали объектами атаки протестующих. Уничтожение полицейской техники значительно затруднило пресечение беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

По последним данным МВД, число задержанных из-за беспорядков достигло 3811 человек, ликвидированы 26 человек, еще 26 ранены.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, в минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

Также президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении в Казахстан воинского контингента республики в составе миротворческой миссии. Помимо этого, самолеты ВКС РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.

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