В Шымкенте протестующие уничтожили более 10 полицейских машин

В Шымкенте, третьем по величине городе Казахстана, протестующие уничтожили более 10 полицейских автомобилей.

Соответствующее видео очевидцы распространили в ночь на 7 января в социальных сетях.

На кадрах видно, что погромщики уничтожили не менее дюжины полицейских автомобилей. Припаркованные автомобили стали объектами атаки протестующих. Уточняется, что уничтожение полицейской техники значительно затруднило пресечение беспорядков.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. По всей территории страны объявлен режим ЧП.

Радикальные участники протестов в Алма-Ате вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

Также он рассказал, что у Коллективных миротворческих сил в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за оказание помощи.