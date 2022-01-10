Госсекретарь Казахстана указал на риск повторения террористических атак

В Казахстане сохраняется риск повторения атак террористов. Об этом 10 января заявил государственный секретарь Ерлан Карин.

По его словам, гражданам нужно сохранять бдительность.

«Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы переведены в полную готовность», — цитирует его телеканал «Хабар 24».

Как он рассказал ранее, в понедельник, беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации и госпереворота в республике. Карин также добавил, что решительные действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в том числе по ОДКБ, сорвали все планы по дестабилизации ситуации.

Также в понедельник стало известно, что в Казахстане на фоне беспорядков задержаны 7939 человек. 9 января в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки.